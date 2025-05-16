Побывал в трех странах: пропавший год назад кот вернулся домой, преодолев 1930 км (фото)

Николь Суйяр из Франции уже не верила, что когда-нибудь снова увидит своего любимца по кличке Пьер. Ради долгожданной встречи она отправилась в другую страну.

Related video

Об этом пишет What's The Jam.

Кот, потерявшийся более года назад во Франции, был найден в кузове грузовика в Великобритании и вновь воссоединился со своей хозяйкой после 1930-километрового пути через Италию, Францию и Ла-Манш.

Хозяйка животного, Николь Суйяр, была потрясена, узнав, что ее любимец жив. Ради долгожданной встречи она отправилась в Великобританию, где кот по кличке Пьер, (настоящее имя — Ушуайя), временно находился в ветеринарной клинике.

История потерявшегося домашнего животного началась в Северной Франции, откуда он загадочным образом отправился в Италию и спрятался в кузове грузовика. Водитель, обнаружив животное уже в британском городе Телфорд, доставил его в клинику Southwater Vets.

Кота нашли в кузове грузовика Фото: Jam Press

О необычном случае рассказала менеджер по работе с клиентами клиники Рэйчел Харви.

"Мы были совершенно ошеломлены, когда Пьера принесли в приемное отделение. Он не имел никаких опознавательных знаков, и никто не знал, откуда он взялся", — сказала британка.

К счастью, у кота оказался микрочип, зарегистрированный во французской базе данных. С помощью Google Translate сотрудникам удалось поговорить с Николь, которая подтвердила, что Пьер пропал более года назад вблизи Кале.

Кот прошел двухнедельный курс лечение Фото: Jam Press

Перед возвращением домой Пьер побывал в изоляции и прошел двухнедельный курс лечение, а затем еще две недели пробыл на карантине в Дувре. Все это время он оставался под наблюдением ветеринаров, лечил абсцесс и язву под подбородком.

"Он отлично приспособился к уходу, приему лекарств и, конечно же, к объятиям. Команда даже немного загрустила, когда пришло время прощаться — за это время мы все его полюбили", — поделилась Рэйчел.

Издание отмечает, что теперь Пьер снова дома во Франции, жив и здоров, с невероятной историей, которую можно рассказать друзьям.

Специалисты напомнили, что именно наличие микрочипа помогло найти хозяев.

"Если бы Пьер не был чипирован, результат мог бы быть совершенно иным", — отметили в клинике.

Ранее Фокус сообщал, что женщина извинилась перед соседями после того, как узнала, что ее кот постоянно ворует. Британка по имени Бекки показала домашнее животное, которое стало звездой в соцсетях после того, как его засняли с необычным "трофеем".

Также стало известно, что женщина оставила без присмотра праздничный торт с собакой. Пес по кличке Доу стал героем соцсетей после того, как продемонстрировал завидную выдержку. Видео, где домашнее животное терпеливо ждет разрешения съесть угощение, собрало сотни тысяч просмотров.