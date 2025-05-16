Побував у трьох країнах: зниклий рік тому кіт повернувся додому, подолавши 1930 км (фото)

Ніколь Суйяр із Франції вже не вірила, що коли-небудь знову побачить свого улюбленця на прізвисько П'єр. Заради довгоочікуваної зустрічі вона вирушила в іншу країну.

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Про це пише What's The Jam.

Кіт, який загубився понад рік тому у Франції, був знайдений у кузові вантажівки у Великій Британії й знову возз'єднався зі своєю господинею після 1930-кілометрового шляху через Італію, Францію і Ла-Манш.

Господиня тварини, Ніколь Суйяр, була приголомшена, дізнавшись, що її улюбленець живий. Заради довгоочікуваної зустрічі вона вирушила до Великої Британії, де кіт на прізвисько П'єр, (справжнє ім'я — Ушуайя), тимчасово перебував у ветеринарній клініці.

Історія загубленої домашньої тварини почалася в Північній Франції, звідки вона загадковим чином вирушила в Італію і сховалася в кузові вантажівки. Водій, виявивши тварину вже в британському місті Телфорд, доставив її в клініку Southwater Vets.

Кота знайшли в кузові вантажівки Фото: Jam Press

Про незвичайний випадок розповіла менеджерка по роботі з клієнтами клініки Рейчел Гарві.

"Ми були абсолютно приголомшені, коли П'єра принесли в приймальне відділення. Він не мав жодних розпізнавальних знаків, і ніхто не знав, звідки він узявся", — сказала британка.

На щастя, у кота виявився мікрочип, зареєстрований у французькій базі даних. За допомогою Google Translate співробітникам вдалося поговорити з Ніколь, яка підтвердила, що П'єр зник понад рік тому поблизу Кале.

Кіт пройшов двотижневий курс лікування Фото: Jam Press

Перед поверненням додому П'єр побував в ізоляції й пройшов двотижневий курс лікування, а потім ще два тижні пробув на карантині в Дуврі. Весь цей час він залишався під наглядом ветеринарів, лікував абсцес і виразку під підборіддям.

"Він чудово пристосувався до догляду, прийому ліків і, звичайно ж, до обіймів. Команда навіть трохи засумувала, коли прийшов час прощатися — за цей час ми всі його полюбили", — поділилася Рейчел.

Видання зазначає, що тепер П'єр знову вдома у Франції, живий і здоровий, з неймовірною історією, яку можна розповісти друзям.

Фахівці нагадали, що саме наявність мікрочипа допомогла знайти господарів.

"Якби П'єр не був чипований, результат міг би бути зовсім іншим", — зазначили в клініці.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка вибачилася перед сусідами після того, як дізналася, що її кіт постійно краде. Британка на ім'я Беккі показала домашню тварину, яка стала зіркою в соцмережах після того, як її зняли з незвичайним "трофеєм".

Також стало відомо, що жінка залишила без нагляду святковий торт із собакою. Пес на прізвисько Доу став героєм соцмереж після того, як продемонстрував завидну витримку. Відео, де домашня тварина терпляче чекає дозволу з'їсти частування, зібрало сотні тисяч переглядів.