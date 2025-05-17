Під впливом анестезії: у США кіт втік від ветеринара додому, подолавши майже 3 милі шляху (відео)

У кота ще діяла анестезія після операції, здійсненій у ветеринарній клініці у Флориді, звідки тварина поспішно втекла: він дивом зумів подолати майже 3 милі (або понад 4 кілометри), аби дістатися додому. Тварину шукали майже тиждень.

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Про дивовижну історію подолання котом великого шляху під дією анестезії розповіли у FOX 13 Tampa Bay 16 травня.

Кіт Джордж перебував у SPCA Florida в місті Лейкленд штату Флорида у США, куди господар його привіз, аби тварині здійснили кастрацію. Коли операція завершилася й кота залишили без нагляду, помістивши у клітку, він зумів вибратися звідти, перелізти через паркан та втекти через дикі зарості — і все для того, аби опинитися вдома.

Як розповіли згодом журналістам у клініці SPCA, кіт у той час перебував ще під дією анестетиків, які йому ввели перед операцією

"У нього в організмі ще були "веселі" препарати", — зазначили ветеринари.

Боб Бісок, власник кота-втікача, разом з працівниками місцевого притулку збилися з ніг, коли упродовж тижня ніде не могли знайти пухнастика. Попри те, що власник не втрачав надій повернути улюбленця додому, він дуже переживав та не знав, де тварину можна знайти.

На кота-втікача Боб зрештою натрапив, коли одного дня повертався до себе додому. Він раптом побачив, що Джордж спить у своєму улюбленому кріслі на навісі для автомобіля. З'ясувалося, що кіт втік з ветеринарної клініки, самостійно знайшов дорогу додому, куди й дійшов через декілька днів.

"Ось і Джордж — розтягнувся у своєму кріслі на нашому подвір’ї, ніби щойно повернувся з великої пригоди", — розповів Боб під кінець своєї історії.

За твердженнями господаря, кіт загалом почувався добре, однак був голодним та трохи схуд.

Боб також розказав, що Джорджу довелося пройти через два чи три житлових комплекси, обійти кілька озер і перетнути п’ять чи шість доріг.

"Якби я там застряг, я б викликав Uber. Але у Джорджа такого варіанту не було", — пожартував чоловік.

Зараз кіт-втікач почувається добре — він спокійно й неквапливо ходить по будинку, задоволено муркочучи, коли його улюблена людина, до якої він так поспішав після операції, його турботливо годує.

Нагадаємо, 16 травня у What's The Jam розповіли історію про кота, який зник рік тому, а потім повернувся додому, подолавши понад 1900 кілометрів.

Також 10 травня у соцмережах жінка вибачилася перед сусідами після того, як дізналася, що її кіт постійно краде.