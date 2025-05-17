"Робите дещо не те": ветеринарка пояснила, чому коти кусають господарів за щиколотки (відео)

Британська ветеринарка Аманда Кемпіон каже, що коти часто можуть вкусити вас за щиколотку чи ногу, якщо тварина не розрізняє "гру" та не має відчуття дистанції до хазяїна. Експертка пояснює, що варто робити, аби ваш кіт перестав "зненацька" атакувати.

Related video

Про це пише видання Daily Express.

Експертка каже, що котів приваблюють рухомі об'єкти, тому такі "атаки" — це хижацька ігрова поведінка, і саме тому "коли ваші ноги рухаються, вони влаштовують на вас засідку, бо ви рухаєтесь, і вони, по суті, переслідують рухомі цілі".

Пані Кемпіон зазначила, що без достатньої уваги до тварини, такі напади будуть постійними. Тому радить частіше з котами гратися, а також врахувати ще одну важливу обставину.

"Якщо ваш кіт чіпляється за вашу щиколотку, вам слід залишатися на місці та не рухатися. Більшість з нас абсолютно інакше, і ви робите геть не те — ми кричимо, вигукуємо та намагаємося звільнитися від пазурів. Та проблема в тім, що тварина сильніше починає хапати нас. Найчастіше таке трапляється в сім'ях з одним котом або де є кішка з кошенятами, які не привчилися до відповідної дистанції", — каже ветеринарка.

Також фахівчиня радить гратися з котиком за допомогою палички чи іграшки. Це збільшить відстань, а також привчить котика до дистанції між вами, а значить "дозволить уникнути гри кота з кусанням ваших щиколоток". На думку пані Кемпіон, саме регулярна ігрова взаємодія та привчання вашого пухнастого до дистанції "дійсно зменшити ці напади".

Раніше стало відомо, як дізнатися, що ваш кіт трішечки божевільний. Дослідники розробили опитувальник, який дасть змогу власникам тварин отримати деяке уявлення про те, де їхній улюбленець перебуває в так званій триархічній моделі психопатії.

Згодом повідомлялося, що кіт втік від ветеринара додому під анестезією після операції. Тварина дивом зумів подолати понад 4 кілометри, аби дістатися додому,а після — її шукали після "зникнення" майже тиждень.