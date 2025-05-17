"Класика!": відео з реакцією кота на бажання хазяйки "погратися" розсмішило мережу (відео)

Мешканка американського міста Сагіно, розташованого в штаті Мічиган, вирішила погратися зі своїм улюбленцем. Вона вирішила помахати власною ступнею перед котиком, але той оцінив все інакше. Реакція тварини викликав сміх у користувачів інтернету.

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Коротке відео з цим епізодом розмістив розважальний портал ViralHog.

На кадрах помітно, що власниця вирішила погратися зі своїм чорним котом за допомогою ступні (відомий як footsie, від англійської foot — "ступня"). Жінка вирішила помахати власною ступнею перед котиком, та пухнастому не дуже сподобалося, як його почали "турбувати" і вирішив відреагувати.

Далі котик схопив лапою та зубами за шкарпетку власниці, яка опинилася в халепі. На всі спроби звільнитися, вона незграбно намагалася втриматися на одній нозі, тоді як котик продовжував триматися за шкарпетку та тягнути.

На останніх кадрах відео помітно, що жінка так і не змогла відчепити свою шкарпетку з лап пухнастого. Власниця потім розповіла, що таки змушена була віддати шкарпетку своєму котові, яка застрягла між пазурями, аби втримати рівновагу.

Як відреагували користувачі

У соціальних мережах юзери відгукнулися на це ролик. Найбільше дописувачі ставили смішні смайлики, а також відзначили наступні дотепні коментарі:

"Класика жанру! І що вона ото думала собі?";

"Коту явно не сподобалися шкарпетки. Так він радить власниці зняти їх";

"Ось тому footsie — це погана ідея. Можна не тільки шкарпеток лишитися";

"Кіт просто лежав собі, і тут його почали смикати. Типова реакція, скажу вам як власниця кота!";

"Сміялася дуже гучно і довго. Це так типово, але водночас так смішно!".

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