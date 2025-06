"Хаос" у новинах: в Туреччині прилаштовують кошенят, які народились прямо в телестудії (відео)

В ефірі турецького телеканалу TYT Türk стався курйоз з тваринами, оскільки ведучий вирішив пошукати родини для кошенят, які народились в студії. Кошенята розлазились столом та влаштували хаос у новинному випуску. Ведучий тим часом розповів про маму-кішку і про те, куди звертатись за новим членом сім'ї.

Фрагмент ефіру з котячим курйозом телеканал опублікував на сторінці Instagram.

Допис з кошенятами з'явився вдень 7 червня. Бачимо, як на столі в телестудії сидить кішка та її п'ятеро дитинчат. За мить кішка тікає, а ведучий намагається зібрати до купи кошенят, які розлазяться по столу. Попри хаос у прямому ефірі, він встигає розповісти "гарні новини". Як з'ясувалось, в студії мешкає кішка Лейла — "прекрасна дівчинка нашого каналу". Вона чудово годує дитинчат, усі працівники за ними стежать та доглядають, але все ж вирішили їм пошукати дім. Кошенят "усиновлять" люди, які пообіцяють їх стерилізувати, вакцинувати та добре піклуватись. Імен у кошенят ще немає, також не ясно, хто дівчинка, а хто хлопчик.

"Наші крихітні друзі, яких виховав особисто Емре Буга, народжені на нашому каналі, готові до всиновлення! Не проходьте повз ці солодкі пози перед камерою після Головних новин… Нехай у всіх них будуть гарні домівки. Ви теж хочете торкнутися до них?" — чути на відео, під яким вказано телефон для контакту з майбутніми "усиновителями".

Під зверненням телеканалу з'явилось майже 80 тис. вподобайок. Люди тішились кошенятам і писали, що хотіли б взяти їх додому.

Зауважмо, у 2019 році видання The New York Times написало про особливу велику кількість котів, які мешкають у Стамбулі — 125 тис. The Economist пояснило, що ця тварина особливо поважається у мусульманському світі, бо котів любив пророк Мухаммед і їх вважають "чистими".

Курйози з тваринами — деталі

