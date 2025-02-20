В транспортной компании рабочие открыли контейнер и наткнулись на живую находку: она их шокировала (фото)

Существо, которое они увидели в запечатанном контейнере, четыре недели путешествовало в полной темноте без еды и воды, и ему удалось выжить.

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В одном из городов Кюрасао — острова в Карибском море, расположенного у северных берегов Венесуэлы, работники транспортной компании AMC Cargo распечатали полученный груз, который направлялся к ним из Нидерландов. Корабль, на борту которого находились контейнеры, около четырех недель пробыл в пути, а сам груз был запечатан и его не открывали на протяжении всего путешествия. Когда рабочие открыли один из этих контейнеров, то их там ждал пушистый сюрприз. Удивительную историю рассказало нидерландское издание NOS Nieuws 14 февраля.

Открыв запечатанный контейнер, в AMC Cargo удивились: внутри находился кот. Животное попало внутрь еще в Северном Брабанте 11 января — именно в этот день контейнер там запечатали и загрузили на корабль, который отправился в Кюрасао.

Кот в контейнере

Поездка длилась около четырех недель, в течение всего этого времени контейнер был закрыт. Поэтому животное было без воды, пищи и даже дневного света: ему чудом удалось выжить.

Белый кот с черными пятнами напугано сидел в контейнере и не хотел к себе никого подпускать. Когда сотрудники начали его ловить, чтобы передать в соответствующий фонд для спасения и медицинского осмотра, он сначала убегал. В конце концов, им удалось поймать пушистое животное, заманив его в клетку с едой.

На вызов сотрудников прибыли представители фонда Kitten Rescue Curaçao Foundation, которые осмотрели животное и забрали. Впоследствии они сообщили о том, в каком состоянии находится кот. На удивление, представители фонда сказали, что животное чувствует себя довольно неплохо.

"Кот истощен и очень напуган, но в остальном он чувствует себя хорошо в этих обстоятельствах", — сказали в фонде.

Кому принадлежит животное — неизвестно. Сейчас оно находится в фонде, где о нем заботятся и делают все, чтобы кот восстановил свои силы.

Напомним, ранее похожая история случилась с работниками магазина в Манчестере, которые среди бананов наткнулись на живую находку. Об этом Фокус рассказывал 19 февраля.

Также известна история, когда женщине удалось поймать мужа на измене благодаря коту. Тот начал зеленеть, писал Фокус 14 февраля.