Как Виталий Ким: лежащий на подоконнике кот из Винницы стал звездой TikTok (видео)
У харьковского кота-блогера Степана с 1,6 млн подписчиков в Instagram появился серьезный конкурент — кот Ким из Винницы. Он прославился после того, как видео с отдыхающим на подоконнике животным стало вирусным в сети.
Кадры со своим любимцем в TikTok опубликовала его хозяйка Аделина.
На видео Ким вальяжно развалился на подоконнике на спине и задней лапой поддерживает окно, чтобы оно не закрылось.
"Это мог бы быть ты, но ты работаешь!, — гласит подпись.
Ролик собрал более 1,3 млн просмотров и свыше 1600 комментариев.
"Чтобы я так жил", "Как давно вы у него живете?", "Он у вас еще аренду не берет за жилье?", "Мне кажется, ты живешь у него, а не он у тебя", "Боже, какая харизма", — шутят пользователи под видео.
В переписке с комментаторами Аделина отметила, что кот живет у нее уже три года. Несмотря на дерзкий вид, животное, по словам хозяйки, очень послушное, а нагрянувшая популярность позволила ему "отработать корм".
Ким часто отдыхает на подоконнике.
В беседе с Винница.info Аделина рассказала, почему дала животному такое имя.
"Он остроумный и позитивный, как руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким. Иногда проявляет характер, как диктатор КНДР. Но очень красив, как Ким Кардашьян", — объяснила она.
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