Сколько лет коту Степану: ответ от четырехлапого блогера

Кот Степан продолжает завоевывать сердца. На его страницу в Instagram уже подписаны 1,485 млн человек.

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Степан — один из самых знаменитых котов-блогеров в мире с почти 1,5 млн подписчиков в Instagram, раскрыл свой возраст. В аккаунте харьковской знаменитости появился ответ на вопрос, который интересовал многих его подписчиков.

"Мур-мяу, друзья! Часто вижу в комментариях вопрос, сколько мне лет. Новые подписчики интересуются, а старые друзья тоже не всегда помнят. Хочу вам всем напомнить — в ноябре мне исполнится 16 лет! Да, уже не молодой, но все еще тот же самый игривый и мудрый котик, которого вы любите. Спасибо всем за ваше внимание и теплоту! Мурр!" – говорится в публикации.

Пост традиционно сопровождает серия фотографий Степана.

Это животное стало популярным, благодаря своему выражению мордочки и умению вальяжно сидеть на стуле, облокотившись лапой о стол. Когда началась пандемия коронавируса, его хозяйка Анна, которая подобрала бездомного котенка в 2008-м, начала снимать с ним короткие ролики, и уже вскоре он стал звездой соцсетей. Пользователей веселил образ Степана, который всем своим видом демонстрировал равнодушие ко всему, что происходит вокруг.

В ноябре 2021 года его фотографией в своем Instagram поделилась американская певица Бритни Спирс.

"Если от меня время от времени не будет ничего слышно, сможете меня где-нибудь поймать с этим котом!" — так подписала звезда публикацию, посвященную съемке фильма The Idol.

Кот Степан на странице Бритни Спирс Фото: Instagram/britneyspears

Тогда пост собрал более 1,1 млн лайков и почти девять тысяч комментариев, а кот, живущий на Салтовке, покорил сердца интернет-пользователей по всему миру. Появлялся он и на страницах модели Хейли Бибер и актрисы Диане Крюгер.

По словам Анны, идея снимать кота пришла к ней случайно. Все началось с того, что однажды она принесла домой пиццу для детей и поставила коробку на столе в кухне. Степан уселся на свой любимый стул, но еда его совершенно не интересовала: он безразлично смотрел на нее. Смешное выражение любимца заставило хозяйку взяться за камеру. Она снимает кота с первого дубля и в абсолютной тишине, а затем накладывает музыку на видео.

Когда началось полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину, Анна со Степаном вынуждены были прятаться от бомбардировок их района в укрытии. Позже стало известно, что они покинули Украину и уехали во Францию. Там Степан не сидел сложа лапы и собирал деньги для животных, страдающих от войны.

18 мая 2022 года он получил мировую премию блогеров "World Influencers and Bloggers Awards 2022".

Кроме этого кот стал послом проекта Министерства культуры и информационной политики "Сохраните украинскую культуру". Об этом сообщила пресс-служба Минкульта. На странице Степана появилась информация, что за 8 месяцев полномасштабной войны Россия разрушила или повредила 552 культурных объекта в Украине.

Кот из Харькова украсил обложку журнала Times Monaco.

Для поклонников животного стало большой радостью его возвращение в родной город. Однако жесткие обстрелы Харькова со стороны вражеских войск привелик тому, что кот пережил стресс, и Анна снова вывезла любимца. Сейчас кот Степан, его "жена" Стефания и их хозяйка живут в Германии.

Кот продолжает поддерживать соотечественников и даже поздравил родной Харьков с 370-летием.

Ранее Фокус писал, что кот Степан поздравил alyona alyona с "бронзой" на Евровидении.