"Мурлычу под Teresa & Maria": кот Степан поздравил alyona alyona с "бронзой" на Евровидении

Самый популярный домашний любимец Украины "рассказал", что любит ходить в гости, когда есть такая возможность. В этот раз он встретился с рэп-исполнительницей, которая недавно вернулась с песенного конкурса в Швеции с призовым местом.

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Знаменитый кот Степан после некоторого отсутствия в социальных сетях "поделился" новыми кадрами. На них он появился не один, а со звездой песенного конкурса "Евровидение-2024" alyona alyona. Пост опубликован на страницах звезд в Instagram.

В первую очередь в публикации пошла речь о том, куда же пропал кот Степан. Он же "утверждает", что ничего не произошло и никуда он не пропадал. Просто занимается обыденными вещами.

"Да никуда я не исчезал! Жив, здоров, хорошо ем и много сплю. А когда появляется возможность, то иду к кому-то в гости", — говорится в сообщении.

В этот раз он посетил украинскую рэп-исполнительницу alyona alyona, которая недавно вернулась с песенного конкурса Евровидение. В шведском городе Мальме совместно с Jerry Heil они заняли третье место и обошли большинство конкурентов со всей Европы.

Кот Степан решил "прийти" в гости к артистке, чтобы лично поздравить ее с этим событием.

"Каждый день мурлычу под "Teresa & Maria". Моя семья знает эту песню наизусть, а вы?" — говорится в сообщении.

Напомним, 2 мая сообщалось, что знаменитый кот Степан вышел на связь с фанатами. Некоторое время Степан "молчал". Фанаты пушистого блогера обеспокоились его судьбой, считая, что животное могли похитить или продать, однако с ним, как оказалось, все хорошо.

К слову, 17 мая сообщалось, что alyona alyona и Jerry Heil представили кавер на песню, победившую на Евровидении 2024. Они наладили дружеские отношения с триумфатором конкурса. Более того, Nemo даже заявил о намерениях приехать в Украину, когда будет такая возможность.