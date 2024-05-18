"Мурличу під Teresa & Maria": кіт Степан привітав alyona alyona з "бронзою" на Євробаченні

Найпопулярніший домашній улюбленець України "розповів", що любить ходити в гості, коли є така можливість. Цього разу він зустрівся з реп-виконавицею, яка нещодавно повернулася з пісенного конкурсу у Швеції з призовим місцем.

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Знаменитий кіт Степан після деякої відсутності в соціальних мережах "поділився" новими кадрами. На них він з'явився не один, а із зіркою пісенного конкурсу "Євробачення-2024" alyona alyona. Пост опубліковано на сторінках зірок в Instagram.

Насамперед у публікації пішла мова про те, куди ж зник кіт Степан. Він же "стверджує", що нічого не сталося і нікуди він не пропадав. Просто займається буденними речами.

"Та нікуди я не зникав! Живий, здоровий, добре їм і багато сплю. А коли з'являється можливість, то йду до когось у гості", — йдеться в повідомленні.

Цього разу він завітав до української реп-виконавиці alyona alyona, яка нещодавно повернулася з пісенного конкурсу Євробачення. У шведському місті Мальме спільно з Jerry Heil вони посіли третє місце і обійшли більшість конкурентів з усієї Європи.

Кіт Степан вирішив "прийти" в гості до артистки, щоб особисто привітати її з цією подією.

"Кожен день муркочу під "Teresa & Maria". Моя сім'я знає цю пісню напам'ять, а ви?" — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 травня повідомлялося, що знаменитий кіт Степан вийшов на зв'язок із фанатами. Деякий час Степан "мовчав". Фанати пухнастого блогера занепокоїлися його долею, вважаючи, що тварину могли викрасти або продати, проте з ним, як виявилося, все добре.

До слова, 17 травня повідомлялося, що alyona alyona і Jerry Heil представили кавер на пісню, яка перемогла на Євробаченні 2024. Вони налагодили дружні стосунки з тріумфатором конкурсу. Ба більше, Nemo навіть заявив про наміри приїхати в Україну, коли буде така можливість.