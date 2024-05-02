Знаменитий кіт Степан вийшов на звʼязок з фанатами: що він повідомив (фото, відео)

Певний час Степан "мовчав". Фанати пухнастого блогера занепокоїлися його долею, вважаючи, що тварину могли викрасти чи продати.

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Знаменитий кіт Степан вийшов на звʼязок зі своїми шанувальниками після чуток, що з ним щось сталося. Про нову сторінку життя харківʼянин "розповів" в Instagram.

Після кількох тижнів мовчання і нетипових для Степана сторіс його прихильники всерйоз занепокоїлися, де ж зник харківський кіт, якого репостила на свою сторінку сама Брітні Спірс. Ходили чутки, що зірку соцмереж викрали або продали.

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Втім, Степан "вийшов на звʼязок" та заспокоїв підписників. До нього завітала в гості "Міжнародна кото-інспекція". Виявилося, що кіт наразі живе в Німеччині, "у люблячих руках своєї відданої сімʼї".

"Усе добре", — заспокійливо "сказав" Степан.

Раніше кіт зі своєю власницею Анною та "дружиною" Стефанією перебували в Харкові, де Степан навіть потрапив до лікарні після чергового російського обстрілу.

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Згодом він "попросив" допомоги у своїх фанатів. Після цього кіт зник, проте виявилося, що той облаштовувався на новому місці.

"Дякуємо за ваші переживання. Завдяки вам у нас тепер новий дім, нове життя і нові можливості" — "звернувся" до підписників легендарний харківський кіт.

Кіт Степан

На початку повномасштабної війни Анна зі своїм домашнім улюбленцем також виїжджала до Франції. Перебуваючи за кордоном як біженець, Степан збирав гроші для допомоги тваринам, які постраждали від війни, а також отримав у Каннах престижну блогерську премію.

Нагадаємо, кіт Степан зустрівся з дизайнером Русланом Багінським.

Також Фокус писав про одруження кота Степана та його обраниці Стефанії.