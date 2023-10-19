Харківський кіт Степан і кішка Стефанія відзначили першу сімейну дату (фото, відео)

Свято не обійшлося без торта, прикрашеного креветками і шматочками лосося.

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Найзнаменитіший український кіт-блогер Степан із Харкова та його французька "дружина", кішка Стефанія, відзначили перші півроку сімейного життя. Веселе весілля цієї вусатої пари відбулося наприкінці квітня. Світлини тварин і величезний торт опублікувала на сторінці Степана його господиня Ганна.

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Харківський кіт Степан з'явився на "обкладинці" Times Monaco

На знімках і відео Степан і Стефанія позують разом, причому у Степана на шиї — чорна краватка. Поруч — триярусний торт, прикрашений лососем і креветками.

"Сьогодні відзначаємо наші маленькі півроку, як ми одружилися з моєю коханою Стефанією. Що хочеться сказати: така тендітна, спортивна, вишукана та елегантна дружина не дає нудьгувати жодної хвилини", — свідчить підпис. Милі фото і відео зібрали майже 158 тисяч лайків, але найбільше користувачам сподобався торт. Не обійшлося і без аналогій з нещодавнім весіллям у Львові і тортом за 100 тисяч гривень.

На запитання одного з користувачів "Чому такий скромний торт?" тут же знайшлися відповіді:

"Ви б хотіли за 100 тис.?", "Тому що вони не працюють у ДБР", "Тому що Степан жодного дня не працював у ДБР", "Він же не прокурорський кіт)".

Кіт Степан прославився на весь світ після того, як його фотографією поділилася у себе в акаунті американська поп-співачка Брітні Спірс. Сьогодні на його сторінку підписані понад 1,4 млн осіб.

З початком війни Степан разом із господинею змушені були виїхати з Харкова, оскільки Північна Салтівка, де вони жили, обстрілювалася російськими військами.

У Франції, куди поїхали Ганна з котом, Степан почав волонтерити і зібрав чимало грошей на допомогу українським тваринам. Ба більше, він отримав престижну блогерську премію .

Раніше Фокус писав, що кіт Степан повернувся в стару квартиру в Харкові.