"Питання сумління молодят": у ДБР відреагували на розкішне весілля своєї експрацівниці у Львові

У Державному бюро розслідування заявили, що не несуть жодної юридичної чи моральної відповідальності за вчинки своїх колишніх працівників.

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У ДБР відреагували на інформацію про те, що їхня працівниця під час війни відгуляла лакшері весілля у Львові. У пресслужбі правоохоронного органу заявили, що наречена Роксолана Москва, яка фігурує в гучному скандалі, не працює в ДБР уже 2 роки.

"В історії з гучним весіллям у Львові ключовим фактом є те, що наречена — це колишня працівниця Теруправління ДБР у Львові. Вона наказом була звільнена з ДБР уже майже два роки тому. Тому ДБР не може нести й не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за її вчинки", — пояснила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

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Вона додала, що деякі медіа для збільшення переглядів опустили важливі відомості, аби додати скандальності новині, а проведення коштовного весілля під час війни, на її думку, це питання громадянського сумління.

"Не варто пов’язувати лакшері весілля з колишньою роботою молодят. Це — питання статків їхньої родини та громадянського сумління під час війни", — сказала Тетяна Сапьян.

Нагадаємо, що українська співачка Оля Полякова прокоментувала свій виступ на весіллі колишнього прокурора Ростислава Ільницького й експрацівниці львівського ДБР Роксолани Москви під Львовом.

Раніше повідомлялося, що ВАКС звільнив адвоката, причетного до хабаря ексголови Верховного Суду Князєва. Він задонатив для ЗСУ 500 тисяч доларів.