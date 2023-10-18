"Вопрос совести молодоженов": в ГБР отреагировали на роскошную свадьбу своей экс-сотрудницы во Львове

В Государственном бюро расследования заявили, что не несут никакой юридической или моральной ответственности за поступки своих бывших работников.

Related video

В ГБР отреагировали на информацию о том, что их работница во время войны отгуляла лакшери свадьбу во Львове. В пресс-службе правоохранительного органа заявили, что невеста, которая фигурирует в громком скандале Роксолана Москва, не работает в ГБР уже 2 года.

"В истории с громкой свадьбой во Львове ключевым фактом является то, что невеста — это бывшая работница Теруправления ГБР во Львове. Она приказом была уволена из ГБР уже почти два года назад. Поэтому ГБР не может нести и не несет никакой юридической или моральной ответственности за ее поступки", — пояснила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Важно

Экс-прокурор и бывшая сотрудница ГБР устроили пышную свадьбу с выступлением Поляковой, — СМИ (фото, видео)

Она добавила, что некоторые медиа для увеличения просмотров опустили важные сведения, чтобы добавить скандальности новости, а проведение ценной свадьбы во время войны, по ее мнению, это вопрос гражданской совести.

"Не стоит связывать лакшери свадьбы с бывшей работой молодоженов. Это — вопрос состояния их семьи и гражданской совести во время войны", — сказала Татьяна Сапьян.

Напомним, что украинская певица Оля Полякова прокомментировала свое выступление на свадьбе бывшего прокурора Ростислава Ильницкого и экс-сотрудницы львовского ГБР Роксоланы Москвы под Львовом.

Ранее сообщалось, что ВАКС уволил адвоката, причастного к взятке экс-главы Верховного Суда Князева. Он задонатил для ВСУ 500 тысяч долларов.