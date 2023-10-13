Договорился за донат: ВАКС освободил адвоката, причастного к взятке экс-главы Верховного Суда Князева

Подсудимый адвокат договорился о сотрудничестве с прокурорами САП и перечислил на "Армию дронов" 500 тыс. долл. При этом общая сумма средств, которая пошла на донаты по делу Князева, достигает суммы 1,6 млн долл.

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13 октября ВАКС сообщил о решении в отношении адвоката, причастного к делу экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки в размере 2,7 млн долл. Решение основывается на сотрудничестве адвоката с прокурорами САП и уплате донатов в пользу Сил обороны. О деталях дела сообщила пресс-служба антикоррупционного суда в заметке Facebook.

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Адвокат, о котором говорится в сообщении, согласно данным СМИ, — это Олег Горецкий, совладелец Юридической фирмы "Горецкий i Партнеры".

Горецкий согласился на сотрудничество с прокурором САП по расследованию деталей дела Князева. При этом признал свою вину в преступлениях по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 4 ст. 369 — пособничество в получении неправомерной выгоды должностному лицу (наказание — тюрьма на срок от 5 до 10 лет);

ч. 4 ст. 190 — мошенничество (наказание — тюрьма на срок от 3 до 8 лет).

Дело Князева — детали решения ВАКС

Судьи ВАКС назначили адвокату наказание — пять лет лишения свободы, имущество подсудимого не будут конфисковать. Однако в тюрьму мужчина не попадет — его освободили с испытательным сроком на 3 года.

В рамках сделки, заключенной со следствием, Горецкий заплатил 21 млн грн (около 500 тыс. долл.). Через платформу United24 деньги перечислили на проект "Армия дронов".

Также в заметке пресс-службы ВАКС указано, что в пользу Сил обороны перечислили конфискованные в ходе расследования средства — 29 млн грн (около 780 тыс. долл.). Туда же пойдут еще 350 тыс. долл., которые "взимаются в рамках специальной конфискации".

Отметим, о подозрении во взяточничестве экс-главы Верховного Суда Князева стало известно 15 мая 2023 года. НАБУ задержало чиновника "на горячем" — с портфелем, наполненным долларами, которые, как подозревают, должны были пойти на взятки судьям различных инстанций. Вместе с Князевым задержали адвоката Горецкого, который был причастен к переговорам между заказчиками и исполнителями.

На сегодня следствие по делу экс-главы Верховного Суда завершено, ранее информировали антикоррупционеры. Князев находится под арестом с правом выхода под залог в размере 55 млн грн. Такой размер залога установили в сентябре 2023 года — его уменьшили по просьбе адвокатов подозреваемого экс-судьи.

Напоминаем, 2 октября стало известно о решении, которое приняли судьи ВАКС для поощрения обличителей коррупции. В частности, постановили выплатить 13 млн грн экс-налоговику из Киева, который сотрудничал с прокурорами САП. 9 октября была обнародована информация о закрытии дела "Роттердам+". Причина закрытия — истекли сроки досудебного расследования. Между тем речь идет о злоупотреблениях на продаже электроэнергии в размере около 19 млрд грн.