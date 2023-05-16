"Как арест президента": что известно о задержании главы Верховного суда Всеволода Князева

По данным СМИ, Всеволоду Князеву собирался передать около $2,7 млн украинский бизнесмен Константин Жеваго. Журналисты пишут, что сейчас проходят обыски у 18 судей Верховного Суда.

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НАБУ задержало главу Верховного Суда Всеволода Князева на взятке около $2,7 млн, это самый высокий по статусу чиновник за всю историю Украины, которого арестовали по подозрению в коррупции. Об этом написал в Telegram 15 мая нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, прямо сейчас по делу Князева также проходят обыски у 18 судей Верховного Суда.

"Фантастическая работа детективов, надеемся на работу Высшего Антикоррупционного Суда и отсутствие залогов. Многие не понимают. Верховный Суд, Антикоррупционный, Кассационный, Конституционный. Чтобы было проще, арест Князева — это как арест президента. Таков уровень влияния у главы Верховного Суда", — объяснил политик.

В НАБУ официально подтвердили, что они вместе с САП разоблачили масштабную коррупционную схему в Верховном суде.

"А именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда", — сообщила пресс-служба бюро.

Верховный суд в связи с происходящими вокруг Князева событиями 16 мая созвал внеочередное заседание пленума Верховного Суда и пригласил на него журналистов.

Источники издания "Страна" в правоохранительных органах утверждают, что взятка была от украинского олигарха Константина Жеваго. Против него расследуется дело о банкротстве банка "Финансы и кредит".

Жеваго задерживали 27 декабря 2022 года на горнолыжном курорте Куршевель во Франции по запросу Госбюро расследований. Киев запросил его экстрадицию, но Франция отказала.

Верховный суд 22 октября 2021 года на пленуме выбрал Всеволода Князева новым главой суда. К выполнению полномочий он приступил 1 декабря.

Напомним, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким вечером 15 мая частично подтверждал сведения о задержании Князева по делу о получении взятки в 2,7 миллиона долларов.

Офис генпрокурора Украины 28 февраля отчитывался о задержании на взятке в 1,2 млн гривен одного из кадровиков батальона теробороны.