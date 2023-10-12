Експрокурор та колишня працівниця ДБР влаштували пишне весілля з виступом Полякової, – ЗМІ (фото, відео)

Двометровий весільний торт, за оцінками кондитерів, коштував близько 100 тисяч грн, а на урочистих заходах присутніми були 300 людей.

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Колишня працівниця Державного бюро розслідувань (ДБР) Роксолана Москва та експрокурор Ростислав Ільницький влаштували пишне весілля на Львівщині з виступом Олі Полякової та Олександра Пономарьова. Подробиці повідомило видання Lviv.Media.

Урочисті заходи тривали два дні – 7-8 жовтня. Приймав гостей п'ятизірковий комплекс Emily Resort.

За інформацією видання, запросили 500 осіб, але присутніми були близько 300 осіб. Ведучим свята був шоумен Григорій Решетнік. Окрім Олі Полякової та Олександра Пономарьова, виступили Дзідзьо та гурт "Дзвони".

Весілля вирішили організувати українському стилі. Молодята одягнули вишиванки. Бізнесмени, депутати, юристи та працівники правоохоронних органів та податкової були присутнім на заходах.

Журналісти намагалися дізнатися вартість весілля. Як повідомило видання, тільки двометровий весільний торт, за оцінками кондитерів, коштував близько 100 тисяч грн. За деякий час журналістам зателефонував батько молодого Василь Ільницький. Він просив не публікувати розслідування, мовляв, докладає значних зусиль для допомоги армії.

Роксолана Москва

Роксолана Москва – колишня працівниця відділу кадрів Територіального управління ДБР у Львові. Її звільнили у березні 2022 року. Згодом 27-річна жінка через судові інстанції вирішила повернутися на роботу. Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення щодо поновлення Москви на посаді та стягнув на її користь 231 тис. грн за вимушений прогул.

Фото: скрін відео

Ростислав Ільницький

Ростислав Ільницький – колишній прокурор. У 2019 році чоловік працював заступником прокурора у Радехові. Кілька місяців тому він за власним бажанням звільнився з посади прокурора прокуратури Печерського району Києва. Місце його роботи зараз – невідоме.

Нагадаємо, у вересні фронтвумен гурту KAZKA Олександра Заріцька заявила, що хоче зіграти весілля в Криму. Співачка зізналася, що це особливе місце, і саме там вона хоче зібрати всіх друзів.