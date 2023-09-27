Фронтвумен гурту KAZKA Олександра Зарицька хоче зіграти весілля в Криму

Співачка зізналася, що це особливе місце, і саме там вона хоче зібрати всіх друзів.

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Фронтвумен гурту KAZKA Олександра Зарицька зізналася, де вони з бойфрендом планують зіграти весілля. Співачка розповіла в інтерв'ю Євгену Клопотенку для шоу "Пекельні борошна", що і вона, і її наречений, музикант і motion-дизайнер гурту Hawx Павло Тараненко, мріють одружитися в Криму.

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"Ми подумали, що святкуватимемо перемогу України нашим весіллям. В ідеалі — десь біля моря. Де в Україні найкраще море? У Криму. Хочеться зібрати всіх друзів десь у дуже цікавому місці, хочеться, щоб усім було кайфово. Море, Ялта. Сукня — класика. Біла або молочна. Пляжний варіант, легке і прикольне", — розповіла Олександра Зарицька.

Олександра Зарицька та Павло Тараненко

Павло Тараненко освідчився їй у Венеції у квітні цього року. Але це не була романтична поїздка, а скоріше робочий візит. Павло знав, що його обраниці потрібна особлива, навіть "кіноматографічна" пропозиція, яка б запам'яталася.

Зарицька була на концертах в Іспанії, а Павло їздив до Німеччини за автомобілем для військовослужбовців ЗСУ.

Олександра Зарицька та Павло Тараненко

"Він усе спланував, щоб я їхала назад, і ми зустрілися у Венеції. Я зрозуміла, що буде якась історія. Він знайшов точку, де це буде красиво, дуже переживав, почервонів. Це було дуже смішно. Він поставив камеру зі словами "Нехай вона тут стоїть просто так". Потім він став на одне коліно... Мені було так приємно, що він заморочився", — розповіла співачка, зазначивши, що цей епізод запам'ятається надовго.

Співачка зізналася, що вони зустрічаються понад рік, але не пам'ятають свою річницю, бо це неважливо. І Павло — її перше кохання, бо в неї ніколи не було серйозних стосунків.

Нагадаємо, раніше Олександра Зарицька розповідала, що її будинок під Гостомелем пограбували російські військові. Вона зізналася, що ЗС РФ винесли все, що становило хоч якусь цінність. Вкрали навіть мікрофон, але загубили дорогою і його потім повернули артистці.