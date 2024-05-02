Знаменитый кот Степан вышел на связь с фанатами: что он сообщил (фото, видео)

Некоторое время Степан "молчал". Фанаты пушистого блогера обеспокоились его судьбой, считая, что животное могли похитить или продать.

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Знаменитый кот Степан вышел на связь со своими поклонниками после слухов, что с ним что-то случилось. О новой странице жизни харьковчанин "рассказал" в Instagram.

После нескольких недель молчания и нетипичных для Степана сторис его поклонники всерьез забеспокоились, куда же исчез харьковский кот, которого репостила на свою страницу сама Бритни Спирс. Ходили слухи, что звезду соцсетей похитили или продали.

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Впрочем, Степан "вышел на связь" и успокоил подписчиков. К нему пришла в гости "Международная кото-инспекция". Оказалось, что кот сейчас живет в Германии, "в любящих руках своей преданной семьи".

"Все хорошо", — успокаивающе "сказал" Степан.

Ранее кот со своей владелицей Анной и "женой" Стефанией находились в Харькове, где Степан даже попал в больницу после очередного российского обстрела.

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Впоследствии он "попросил" помощи у своих фанатов. После этого кот исчез, однако оказалось, что тот обустраивался на новом месте.

"Спасибо за ваши переживания. Благодаря вам у нас теперь новый дом, новая жизнь и новые возможности" — "обратился" к подписчикам легендарный харьковский кот.

Кот Степан

В начале полномасштабной войны Анна со своим домашним любимцем также выезжала во Францию. Находясь за границей как беженец, Степан собирал деньги для помощи животным, пострадавшим от войны, а также получил в Каннах престижную блогерскую премию.

Напомним, кот Степан встретился с дизайнером Русланом Багинским.

Также Фокус писал о женитьбе кота Степана и его избранницы Стефании.