Легендарный кот Степан попал в больницу после обстрела Харькова (фото)

В Instagram популярного кота написано, что после обстрелов Харькова 23 января он из-за стресса начал себя плохо чувствовать, но сейчас с ним все в порядке и Степан находится под наблюдением врачей.

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Легендарный харьковский кот Степан, который прославился благодаря фото, на котором он сидел за столом, опираясь на локоть, попал после обстрелов в больницу. Об этом говорится в заметке на Instagram-странице кота.

Отмечается, что после обстрелов ВС РФ Харькова 23 января, кот Степан из-за стресса начал плохо себя чувствовать.

Сейчас со Степаном все в порядке и он находится под профессиональным наблюдением врачей. Ежедневно легендарный кот проходит соответствующие процедуры и принимает лекарства.

Что известно о коте Степане

У легендарного кота есть свой блог в социальной сети Instagram, на который подписано 1,4 миллиона человек со всего мира. Из-за своего умения забавно сидеть облокотившись на стол с непринужденным выражением лица харьковский кот стал очень быстро популярным. В 2021 году Степан даже попал в Instagram Бритни Спирс.

После начала полномасштабного вторжения и постоянных обстрелов Харькова Степан вместе со своей владелицей Анной были вынуждены уехать из Украины. Находясь за границей они собрали более 15 тысяч евро на помощь пострадавшим от войны в Украине животным. В сентябре 2022 года легендарный кот вернулся в Украину.

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Легендарный кот Степан популярен во всем мире. В частности, в прошлом году он попал на обложку журнала Times Monaco.

Обстрел Харькова 23 января

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, 23 января российские военные совершили одну из самых массовых атак с 2022 года. ВС РФ выпустили по Харькову более 15 ракет различных типов.

24 января сообщалось, что в результате обстрелов погибли 10 человек, еще 70 получили ранения. В целом город в один день был атакован Россией трижды. Был разрушен подъезд многоэтажного жилого дома, под завалами оказались люди.

Напомним, как сообщали в Харьковской ОГА, одна из российских ракет попала в дом в центре города. Была повреждена гражданская инфраструктура, офисы, кафе, аптеки и жилые дома. Среди пострадавших есть дети.

В Белом доме прокомментировали удары России по Харькову и Киеву. Там заявили, что государство-агрессор готово "жертвовать" украинским народом, или достичь своей цели.