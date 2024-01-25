В Харькове объявили день траура в связи с ударами ВС РФ 23 января, – Терехов

По словам мэра Харькова, 23 января в городе произошла одна из самых масштабных по количеству жертв трагедий за все время полномасштабной войны.

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В Харькове объявлен траур в связи с обстрелами, осуществленными Вооруженными силами Российской Федерации 23 января. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Терехов отметил, что российские ракетные атаки 23 января привели к одной из самых масштабных по количеству жертв трагедий в Харькове за все время полномасштабной войны, в связи с чем 25 января объявляется днем траура.

"Мои соболезнования родным погибших в их горе и гореть в аду всем российским нелюдям, виновным в убийствах невинных", — написал городской глава.

Обстрелы Харькова 23 января: что известно

По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, 23 января российские оккупанты совершили одну из самых массированных атак на город с 2022 года. Было зафиксировано пуски более 15 ракет типа С-300, Х-22 и "Искандер".

Чиновник сообщил, что в результате российских ударов по Харькову пострадали более 70 человек. По состоянию на 24 января известно о 10 погибших.

Последствия обстрела Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что 23 января ВС РФ трижды обстреляли город. Так, вечером оккупанты ударили по центру Харькова, повредив гражданскую инфраструктуру.

"Мы считаем, что таким образом россияне пытаются запугать гражданское население города Харькова, чтобы гражданские эвакуировались из города. Это стратегия ведения войны со стороны РФ. На наш взгляд, они и в дальнейшем будут применять такие ракетные удары", — прокомментировал обстрел руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

В прокупатуре прокомментировали удары по Харькову

СМИ также сообщали, что в результате обстрела Харькова пострадала журналистка издания "Накипiло" Анна Мясникова. Она возвращалась домой, когда неподалеку от нее прилетел вражеский снаряд.