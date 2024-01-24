"Осколок вошел в ногу": журналистка получила ранения во время ударов ВС РФ по Харькову (фото)

По словам представителей редакции "Накипiло", Анна Мясникова направлялась в укрытие и параллельно записывала коллегам детали про обстрел. В момент прозвучали взрывы и аудиосообщение прервалось. Девушке провели операцию.

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Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Харькова обстрелами. В результате одного из них пострадала журналистка издания "Накипiло" Анна Мясникова, о чем сообщили представители редакции на странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

В тот день Анна возвращалась домой, как вдруг вражеский снаряд прилетел недалеко. Она начала записывать информацию для репортажа, однако после второго взрыва прозвучали крики и аудиозапись прервалась. У журналистки остался осколок в ноге и должна была пройти операция.

Ее коллега Виктор Пичугин также прокомментировал инцидент в комментарии "Суспiльному". По его словам, произошло это в 300 метрах от места попадания.

"У Ани осколочное ранение в голень. Она сначала остановила себе кровотечение. Потом ее отправили в больницу", — заявил журналист.

На своей странице в социальной сети Facebook ближе к утра прокомментировала вражеский террор и сама Анна Мясникова. Она поблагодарила всех за заботу и поделилась некоторыми кадрами. Сейчас она находится в больнице с гипсом.

На опубликованном фото можно увидеть кусок металла, которые пробил костью и застрял в ноге, когда та возвращалась домой.

Журналистка в Харькове получила осколочное ранение Фото: Скриншот Журналистка в Харькове получила осколочное ранение Фото: Facebook

Народный депутат и глава комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин в своем Telegram-канале также рассказал подробнее о случившемся в Харькове.

Около трех часов ночи харьковской журналистке провели операцию в областной больнице. Она прошла успешно, поэтому жизни Анны больше ничего не угрожает. В редакции нардепу рассказали, что девушка в момент инцидента шла в укрытие и параллельно рассказывала по телефону коллегам об обстановке вокруг.

"Ее аудиосообщение оборвалось, на фоне были слышны взрывы. Осколок вошел в ногу медийщицы, ранив голень и стопу. Сильно перебита кость. Анна смогла самостоятельно перевязать рану и буквально допрыгать до ближайшего укрытия. Через 20 минут до укрытия добрался ее коллега Виктор Пичугин, который и вызвал скорую", — пишет Ярослав Юрчишин.

Сейчас состояние Анны Мясниковой стабильное. Российские оккупанты, продолжает нардеп, в очередной раз показали свое лицо. Этот случай он рассматривает как преступление против свободы слова и препятствие журналистской деятельности. Противник должен будет за это ответить.

Журналистка в Харькове получила осколочное ранение Фото: Скриншот

Напомним, 24 января сообщалось, что ВС РФ обстреляли центр Харькова и ракета попала в историческое здание. В ОВА рассказали, что во время вечернего обстрела Харькова получил ранение 4-летний ребенок. Российская ракета ударила по дому в центре города, которому почти 130 лет.