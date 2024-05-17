alyona alyona і Jerry Heil представили кавер на пісню, яка перемогла на Євробаченні 2024 (відео)

На Євробаченні 2024 alyona alyona і Jerry Heil налагодили дружні стосунки з представником Швейцарії Nemo. Учасники наскільки потоваришували, що Nemo навіть заявив про наміри приїхати в Україну.

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alyona alyona і Jerry Heil переспівали трек швейцарського виконавця Nemo "The Code", який здобув перемогу на Євробаченні 2024. Відеороликом на якому українські представниці показують свою кавер-версію на пісню Nemo дівчата показали у своєму інстаграмі.

Як виявилось, свою версію пісні "The Code" alyona alyona і Jerry Heil презентували Nemo ще на євровечірці в Амстердамі. За 18 годин відео з каверверсією на пісню "The Code" набрало понад 40 тисяч вподобайок.

Також на відео можна побачити реакцію самого Nemo, який не приховував свого захоплення версією, створеною українками. "Це неймовірно, друзі", — радісно сказав Nemo.

Зазначимо, що Nemo вважає себе небінарною особою й просить не використовувати в його бік займенники "він" та "вона".

Під дописом шанувальники висловили слова підтримки на користь швейцарського переможця Євробачення 2024: "Він такий милий і його пісня це кайф", "Такий позитивний та безпосередній", "Ну який прикольний він!! Приємно бачити стільки щирості та позитиву", "Який він хороший, така вже душечка", "Кааайф, Немо позитив такий", "Він дійсно дуже позитивний та добрий", "Яка світла людина! Чиста і красива! Нарешті яскравий талановитий і заслужений переможець Євробачення!", "Він такииииииииий радий", "Перше місце дійсно справедливо оцінили, браво молодець, милий хлопчик, можливо він нормальний просто такий образ був, а Данилко теж в образі був Вєрки Сердючки".

Варто зазначити, що напередодні переможець Євробачення 2024 Nemo переспівав пісню Teresa & Maria, яку українські представниці alyona alyona і Jerry Heil представили на пісенному конкурсі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пісня "Teresa & Maria" увійшла до світового чарту iTunes Worldwide. Крім цього, Фокус писав, що переможець Євробачення 2024 Nemo заявив, що хоче приїхати в Україну.