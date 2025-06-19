Як Віталій Кім: кіт із Вінниці, який лежить на підвіконні, став зіркою TikTok (відео)

У харківського кота-блогера Степана з 1,6 млн підписників в Instagram з'явився серйозний конкурент — кіт Кім із Вінниці. Він прославився після того, як відео з твариною, яка відпочиває на підвіконні, стало вірусним у мережі.

Related video

Кадри зі своїм улюбленцем у TikTok опублікувала його господиня Аделіна.

На відео Кім вальяжно розвалився на підвіконні на спині і задньою лапою підтримує вікно, щоб воно не зачинилося.

"Це міг би бути ти, але ти працюєш!", — йдеться в підписі.

Ролик зібрав понад 1,3 млн переглядів і понад 1600 коментарів.

"Щоб я так жив", "Як давно ви у нього живете?", "Він у вас ще оренду не бере за житло?", "Мені здається, ти живеш у нього, а не він у тебе", "Боже, яка харизма", — жартують користувачі під відео.

У листуванні з коментаторами Аделіна зазначила, що кіт живе у неї вже три роки. Незважаючи на зухвалий вигляд, тварина, за словами господині, дуже слухняна, а популярність, що нагрянула, дала змогу йому "відпрацювати корм".

Кім часто відпочиває на підвіконні.

У бесіді з Вінниця.info Аделіна розповіла, чому дала тварині таке ім'я.

"Він дотепний і позитивний, як керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Іноді проявляє характер, як диктатор КНДР. Але дуже красивий, як Кім Кардаш'ян", — пояснила вона.

Раніше Фокус писав, що:

Незвичайна дієта допомогла кішці прожити 38 років і зробила її світовою рекордсменкою про тривалість життя.

У Канаді знайшли кішку з шістьма лапами, яка здивувала своїм зовнішнім виглядом.

Ми також писали, чому не варто годувати кішок молоком.