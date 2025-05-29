"Розкидала кінцівки в сторони, як павук": у Канаді знайшли кішку з шістьма лапами

Ветеринари в Канаді були здивовані, коли до їхньої клініки потрапила однорічна безпритульна кішка з шістьма лапами. Вони вважають, що додаткові кінцівки у тварини могли з’явитись через близнюка, якого вона поглинула в утробі.

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Про це пише Daily Mail.

Кішку, яку згодом назвали Бітсі, привезли до центру порятунку тварин в Едмонтоні, провінція Альберта, у квітні 2025 року. Після обстеження команда рятувальників виявила, що у Бітсі зі спини стирчать ще дві кінцівки, а всього у неї було шість лап.

"Коли [рятувальник] згадав, що у кішки ростуть додаткові лапи з боків, моя перша думка була: "Це неможливо", — сказала Крістін Колтун, засновниця і виконавча директорка притулку.

Ветеринари вважають, що додаткові лапи у Бітсі з'явилися від близнюка, якого вона поглинула ще в утробі матері. Три лапи були нефункціональними, що спричиняло дискомфорт та обмежувало рухливість Бітсі.

Кішка перенесла операцію з ампутації кінцівок, які не функціонують Фото: Furget Me Not Animal Rescue

"Було складно поставити кінцівки так, щоб кішка могла дотягнутися до тарілки з їжею", — пояснила пані Колтун.

Щоб полегшити біль, Бітсі перенесла операцію з ампутації кінцівок, які не функціонують, і частини тазу.

Незважаючи на свій незвичайний зовнішній вигляд, Бітсі була лагідною і доброзичливою, коли прибула до рятувального центру, що свідчило про те, що про неї раніше піклувалися.

"Вона була досить брудною і мала виразки на трьох з шести лапок, — зазначила пані Колтун. — На щастя, вона була також неймовірно милою і лагідною, що підтвердило, що вона точно не була здичавілою кішкою".

Ветеринари Віндермірської ветеринарної лікарні провели дві години, оперуючи Бітсі.

"Додаткові лапи були прикріплені до однієї із задніх за допомогою ще одного часткового тазу, який також не прижився. Нам довелося ампутувати дві додаткові кінцівки і задню лапу, щоб забезпечити найкращу якість життя для Бітсі", — сказала Маккензі Савацкі, офіс-менеджер Віндерміра і нова власниця Бітсі.

Після операції стан кішки значно покращився, вона вперше вільно пересувається та комфортно відпочиває.

"До операції вона не могла правильно лежати. Їй доводилося розкидати лапки в сторони, як павуку", — каже пані Колтун.

Зворушена стійкістю Бітсі, пані Савацкі усиновила її.

"Бітсі одужала, — сказала вона. — У неї все просто фантастично. Кішка бігає та грається. Вона може застрибувати на наш диван і столи. Вона легко звикла до того, що у неї три лапи. Я думаю, що вона настільки щаслива, що не відчуває болю".

Нагадаємо, 11-річна кішечка Лея забралася під мостини сусідського будинку і застрягла там майже на місяць. Кішці вдалося вижити завдяки банці французького пива.

Фокус також писав про те, якою була перша кішка в історії Землі, яка вирушила в космос.