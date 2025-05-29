"Разбросала конечности в стороны, как паук": в Канаде нашли кошку с шестью лапами

Ветеринары в Канаде были удивлены, когда в их клинику попала годовалая бездомная бездомная кошка с шестью лапами. Они считают, что дополнительные конечности у животного могли появиться из-за близнеца, которого она поглотила в утробе.

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Об этом пишет Daily Mail.

Кошку, которую впоследствии назвали Битси, привезли в центр спасения животных в Эдмонтоне, провинция Альберта, в апреле 2025 года. После обследования команда спасателей обнаружила, что у Битси из спины торчат еще две конечности, а всего у нее было шесть лап.

"Когда [спасатель] вспомнил, что у кошки растут дополнительные лапы по бокам, моя первая мысль была: "Это невозможно", — сказала Кристин Колтун, основательница и исполнительный директор приюта.

Ветеринары считают, что дополнительные лапы у Битси появились от близнеца, которого она поглотила еще в утробе матери. Три лапы были нефункциональными, что вызывало дискомфорт и ограничивало подвижность Битси.

Кошка перенесла операцию по ампутации конечностей, которые не функционируют Фото: Furget Me Not Animal Rescue

"Было сложно поставить конечности так, чтобы кошка могла дотянуться до тарелки с едой", — пояснила госпожа Колтун.

Чтобы облегчить боль, Битси перенесла операцию по ампутации конечностей, которые не функционируют, и части таза.

Несмотря на свой необычный внешний вид, Битси была ласковой и дружелюбной, когда прибыла в спасательный центр, что свидетельствовало о том, что о ней раньше заботились.

"Она была довольно грязной и имела язвы на трех из шести лапок, — отметила г-жа Колтун, — К счастью, она была также невероятно милой и ласковой, что подтвердило, что она точно не была одичавшей кошкой".

Ветеринары Виндермирской ветеринарной больницы провели два часа, оперируя Битси.

"Дополнительные лапы были прикреплены к одной из задних с помощью еще одного частичного таза, который также не прижился. Нам пришлось ампутировать две дополнительные конечности и заднюю лапу, чтобы обеспечить наилучшее качество жизни для Битси", — сказала Маккензи Савацки, офис-менеджер Виндермира и новая владелица Битси.

После операции состояние кошки значительно улучшилось, она впервые свободно передвигается и комфортно отдыхает.

"До операции она не могла правильно лежать. Ей приходилось раскидывать лапки в стороны, как пауку", — говорит госпожа Колтун.

Тронутая стойкостью Битси, госпожа Савацки усыновила ее.

"Битси выздоровела, — сказала она, — У нее все просто фантастически. Кошка бегает и играет. Она может запрыгивать на наш диван и столы. Она легко привыкла к тому, что у нее три лапы. Я думаю, что она настолько счастлива, что не чувствует боли".

Напомним, 11-летняя кошечка Лея забралась под мостик соседского дома и застряла там почти на месяц. Кошке удалось выжить благодаря банке французского пива.

Фокус также писал о том, какой была первая кошка в истории Земли, которая отправилась в космос.