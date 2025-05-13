Застрявшая кошка выживала три недели на "диете" из пива и насекомых

11-летняя кошечка Лея забралась под половицы соседского дома и застряла там почти на месяц. Кошке удалось выжить благодаря банке французского пива.

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Об этом пишет Kent Online.

83-летний Бен Смит из графства Кент рассказал, что его домашняя любимица, короткошерстная экзотическая кошка Лея исчезла. Семья искала ее, расклеила плакаты и даже заплатили 1000 фунтов стерлингов детективу по поиску домашних животных, чтобы тот помог найти кошку.

Кошка Лея со своими хозяевами Фото: Соцсети

Но оказалось, что 11-летняя Лея пробралась в соседский дом, где шел ремонт и забралась под половицы, чего никто не видел. Только спустя 23 дня соседи услышали мяуканье кошки из-под пола, проделали дыру и нашли ее рядом с открытой банкой французского пива.

Дочь мистера Смита Келли Купер сказала: "Была найдена полупустая банка пива, и мы задались вопросом, не сделала ли она из нее несколько глотков".

"Она также могла питаться мелкими млекопитающими, например мышами, или насекомыми, и, вполне возможно, пить конденсат из труб. Мы никогда не узнаем, как она выживала все это время. Но когда ее спасли, она потеряла треть своего веса", — рассказала женщина.

Лею сразу доставили к ветеринару и оказалась, что она чувствует себя относительно хорошо, но была сильно обезвожена.

Еще более странным поворотом событий стало то, что Лея, названная в честь персонажа "Звездных войн", по совпадению была найдена в ежегодный день празднования этой кинофраншизы — 4 мая.

"Я в эйфории, я так рад, что она вернулась. Лея была моим единственным компаньоном в доме с тех пор, как умерла моя жена. Ее внезапное исчезновение было ужасным", — рассказал владелец кошки.

Хозяева Леи искали ее с помощью детектива Фото: Соцсети

Почти идентичная история произошла с котом в ​​Рамсгейте два года назад. Артур исчез в июне 2023 года, случайно оказавшись запертым под половицами соседского дома на пять недель. Считается, что он выжил, питаясь пауками и слизывая конденсатом из труб, но потерял половину веса и был обезвожен.

Напомним, трехцветная кошечка Китти стала знаменита в соцсетях, благодаря своем уникальному окрасу.

Также Фокус писал о том, когда в Америке появились первые домашние коты. Кот погиб более 400 лет назад при кораблекрушении.