Застрягла кішка виживала три тижні на "дієті" з пива і комах

11-річна кішечка Лея забралася під мостини сусідського будинку і застрягла там майже на місяць. Кішці вдалося вижити завдяки банці французького пива.

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Про це пише Kent Online.

83-річний Бен Сміт із графства Кент розповів, що його домашня улюблениця, короткошерста екзотична кішка Лея зникла. Сім'я шукала її, розклеїла плакати і навіть заплатили 1000 фунтів стерлінгів детективу з пошуку домашніх тварин, щоб той допоміг знайти кішку.

Кішка Лея зі своїми господарями Фото: Соцсети

Але виявилося, що 11-річна Лея пробралася в сусідський будинок, де йшов ремонт, і забралася під мостини, чого ніхто не бачив. Тільки через 23 дні сусіди почули нявкання кішки з-під підлоги, проробили дірку і знайшли її поруч із відкритою банкою французького пива.

Дочка містера Сміта Келлі Купер сказала: "Була знайдена напівпорожня банка пива, і ми задалися питанням, чи не зробила вона з неї кілька ковтків".

"Вона також могла харчуватися дрібними ссавцями, наприклад мишами, або комахами, і, цілком можливо, пити конденсат із труб. Ми ніколи не дізнаємося, як вона виживала весь цей час. Але коли її врятували, вона втратила третину своєї ваги", — розповіла жінка.

Лею одразу доправили до ветеринара і виявилося, що вона почувається відносно добре, але була сильно зневоднена.

Ще дивнішим поворотом подій стало те, що Лея, названа на честь персонажа "Зоряних воєн", за збігом була знайдена в щорічний день святкування цієї кінофраншизи — 4 травня.

"Я в ейфорії, я так радий, що вона повернулася. Лея була моїм єдиним компаньйоном у будинку відтоді, як померла моя дружина. Її раптове зникнення було жахливим", — розповів власник кішки.

Господарі Леї шукали її за допомогою детектива Фото: Соцсети

Майже ідентична історія сталася з котом у Рамсгейті два роки тому. Артур зник у червні 2023 року, випадково опинившись замкненим під мостинами сусідського будинку на п'ять тижнів. Вважається, що він вижив, харчуючись павуками і злизуючи конденсат із труб, але втратив половину ваги і був зневоднений.

Нагадаємо, триколірна кішечка Кітті стала знаменита в соцмережах, завдяки своєму унікальному забарвленню.

Також Фокус писав про те, коли в Америці з'явилися перші домашні коти. Кіт загинув понад 400 років тому під час корабельної аварії.