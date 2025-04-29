Хьюстон, у нас питомец. Какой была первая кошка в истории Земли, которая отправилась в космос (видео)

Молодая исследовательница и летчица по имени Фелисетт вошла в историю как одна из самых неамериканских и несоветских астронавтов, которая отправилась в космос и вернулась. Она не была первым животным, побывавшем в космосе, однако стала первой среди кошек.

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Об этом пишет IFLScience.

Кошка по имени Фелисетт жила на улице, когда Французское космическое агентство нашло и "завербовало" ее. Животное обошло более дюжины конкурентов в конкурсе и отправилось в космос в смокинге — любопытно, что пол животного был установлен лишь по возвращении из путешествия.

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В результате Фелисетт стала первой в истории Земли кошкой, которой удалось побывать в космосе. В то время основными претендентами на путешествие в космос были собаки и обезьяны, однако у кошек несомненно было преимущество: животные в то время широко использовались для нейрофизиологических исследований, особенно для изучения сна и внимания. Поэтому гражданские и военные ученые выбрали животное, физиологические характеристики которого были очень хорошо известны, чтобы проверить его поведение во время космического полета

Еще одна причина, по которой выбор ученых пал на кошку заключалась в том, что им удалось отобрать 14 претендентов, просто подбирая бродячих на улицах и бульварах Парижа. Ни один из них не был назван — считалось, что, дав котятам идентификационные номера, ученые, участвующие в эксперименте, смогут сохранять клиническую дистанцию от подопечных.

В ходе эксперимента котят отправили в своего рода тренировочный лагерь, где их держали в небольших помещениях, чтобы имитировать тесные условия космического корабля, и подвергали в шумной центрифуге перегрузкам, почти вдвое превышающим те, что испытывали астронавты "Аполлона" на пути к Луне. Только шесть кошек прошли в финальный раунд. В конце эксперимента число претендентов сократилось до одной кошки: миниатюрной черно-белой кошки с меткой С341.

18 октября 1963 года ракета Veronique была запущена в космос с первого французского космического пускового и испытательного комплекса баллистических ракет, Centre Interarmées d'Essais d'Engins Spéciaux в Хаммагире, алжирской деревне в северо-западном углу пустыни Сахара. На борту ракеты впервые оказалась кошка-космонавт.

Стоит отметить, что ракета Veronique на самом деле была весьма миниатюрных размеров: она весила меньше современного внедорожника и человек среднего роста мог бы полностью обхватить ее руками. Это были "зондирующие ракеты" и "недостаточно мощные, чтобы выводить капсулы на орбиту".

Внутри корабля находилась кошка C341, которая напоминала киборга: к ее черепу было вживлено девять электродов, а в ноги — еще больше. На животном также установили микрофоны для контроля дыхания, а другие устройства регистрировали ее сердечный ритм в течение всей миссии. Фактически, все время полета животное регулярно били током.

Это звучит ужасно, но целью всего проекта было понять, как животные функционируют в условиях микрогравитации. Ученые также намеревались сделать общие выводы о физиологии, наборе физико-химических взаимодействий, которые происходят внутри организма.

Отметим, что в то время анализ микрогравитации открыл новое окно в механизмы, регулирующие основные функции, такие как кровообращение, дыхание, воспроизводство и координация движений.

Потребовалось 42 секунды работы ракетного двигателя и ускорение 9,5 g на теле бедного маленького C341, чтобы кошке выскользнуть из суровых уз Земли. Ее маленький корабль пролетел почти 157 километров от земли — на 57 километров дальше общепринятой "границы космоса" — прежде чем вернуться.

Еще больше ускорения, раскрытие парашюта и несколько минут висения вверх ногами в ожидании спасения, и миссия C341 была завершена. В общей сложности она пробыла "в космосе" всего около пяти минут, и ей даже не удалось насладиться видом.

В конце концов проект оказался успешным: астронавт выжил, а потому ученые рассказали историю кошки, которая получила имя Фелисетт. Стоит отметить, что изначально считалось, что кошка-астронавт самец, а потому ее намеревались назвать Феликсом, но в конце концов имя пришлось изменить.

Увы, через два месяца после полета Фелисетт пришлось усыпить, чтобы ученые могли исследовать ее тело на предмет физиологических и анатомических повреждений от полета. К сожалению, эти исследования, как позже признали ученые, не дали никакой полезной информации.

Хорошие новости заключаются в том, что животных все еще отправляют в космос, однако теперь существуют гораздо более строгие правила, что делает такие миссии более комфортными и менее фатальными, чем то, что пришлось пережить Фелисетт.

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