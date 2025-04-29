Г'юстон, у нас улюбленець. Якою була перша кішка в історії Землі, яка вирушила в космос (відео)

Молода дослідниця і льотчиця, на ім'я Фелісетт, увійшла в історію як одна з найбільш неамериканських і нерадянських астронавтів, яка вирушила в космос і повернулася. Вона не була першою твариною, яка побувала в космосі, проте стала першою серед котів.

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Про це пише IFLScience.

Кішка на ім'я Фелісетт, жила на вулиці, коли Французьке космічне агентство знайшло і "завербувало" її. Тварина обійшла понад дюжину конкурентів у конкурсі та вирушила в космос у смокінгу — цікаво, що стать тварини було встановлено лише після повернення з подорожі.

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У результаті Фелісетт стала першою в історії Землі кішкою, якій вдалося побувати в космосі. На той час основними претендентами на подорож у космос були собаки та мавпи, проте кішки, безсумнівно, мали перевагу: тварини на той час широко використовувалися для нейрофізіологічних досліджень, особливо для вивчення сну та уваги. Тому цивільні та військові вчені обрали тварину, фізіологічні характеристики якої були дуже добре відомі, щоб перевірити її поведінку під час космічного польоту.

Ще одна причина, з якої вибір учених припав на кішку, полягала в тому, що їм вдалося відібрати 14 претендентів, просто підбираючи бродячих на вулицях і бульварах Парижа. Жодного з них не було названо — вважалося, що, давши кошенятам ідентифікаційні номери, вчені, які беруть участь в експерименті, зможуть зберігати клінічну дистанцію від підопічних.

Під час експерименту кошенят відправили у своєрідний тренувальний табір, де їх тримали в невеликих приміщеннях, щоб імітувати тісні умови космічного корабля, і піддавали в галасливій центрифузі перевантаженням, які майже вдвічі перевищували ті, що випробовували астронавти "Аполлона" на шляху до Місяця. Тільки шість кішок пройшли у фінальний раунд. Наприкінці експерименту кількість претендентів скоротилася до однієї кішки: мініатюрної чорно-білої кішки з міткою С341.

18 жовтня 1963 року ракету Veronique запустили в космос із першого французького космічного пускового і випробувального комплексу балістичних ракет, Centre Interarmées d'Essais d'Engins Spéciaux у Хаммагірі, алжирському селі в північно-західному кутку пустелі Сахара. На борту ракети вперше опинилася кішка-космонавт.

Варто зазначити, що ракета Veronique насправді була вельми мініатюрних розмірів: вона важила менше за сучасний позашляховик і людина середнього зросту могла б повністю обхопити її руками. Це були "зондувальні ракети" і "недостатньо потужні, щоб виводити капсули на орбіту".

Усередині корабля перебувала кішка C341, яка нагадувала кіборга: до її черепа було імплантовано дев'ять електродів, а в ноги — ще більше. На тварині також встановили мікрофони для контролю дихання, а інші пристрої реєстрували її серцевий ритм протягом усієї місії. Фактично, весь час польоту тварину регулярно били струмом.

Це звучить жахливо, але метою всього проєкту було зрозуміти, як тварини функціонують в умовах мікрогравітації. Вчені також мали намір зробити загальні висновки про фізіологію, набір фізико-хімічних взаємодій, які відбуваються всередині організму.

Зазначимо, що на той час аналіз мікрогравітації відкрив нове вікно в механізми, що регулюють основні функції, як-от кровообіг, дихання, відтворення та координація рухів.

Знадобилося 42 секунди роботи ракетного двигуна і прискорення 9,5 g на тілі бідолашного маленького C341, щоб кішці вислизнути із суворих умов Землі. Її маленький корабель пролетів майже 157 кілометрів від землі — на 57 кілометрів далі загальноприйнятої "межі космосу" — перш ніж повернутися.

Ще більше прискорення, розкриття парашута і кілька хвилин висіння догори дриґом в очікуванні порятунку, і місія C341 була завершена. Загалом вона пробула "в космосі" всього близько п'яти хвилин, і їй навіть не вдалося насолодитися видом.

Зрештою проєкт виявився успішним: астронавт вижив, а тому вчені розповіли історію кішки, яка отримала ім'я Фелісетт. Варто зазначити, що спочатку вважалося, що кішка-астронавт самець, а тому її мали намір назвати Феліксом, але врешті-решт ім'я довелося змінити.

На жаль, через два місяці після польоту Фелісетт довелося приспати, щоб науковці могли дослідити її тіло на предмет фізіологічних і анатомічних ушкоджень від польоту. На жаль, ці дослідження, як пізніше визнали вчені, не дали жодної корисної інформації.

Хороші новини полягають у тому, що тварин все ще відправляють у космос, проте тепер існують набагато суворіші правила, що робить такі місії комфортнішими й менш фатальними, ніж те, що довелося пережити Фелісетт.

Раніше Фокус писав про те, що які тварини першими оселяться на Місяці та Марсі: любителі кішок і собак можуть засмутитися.