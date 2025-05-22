Тисячолітній обман: чому насправді людям слід припинити давати кішкам молоко

Люди й кішки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч. За цей час виникло міфів про поведінку тварин і тепер учені вважають, що людям насправді варто припинити давати улюбленцям молоко — кішки взагалі не повинні споживати його.

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Про це пише Science Alert.

У кішок довга історія з людьми: притягнуті в людські поселення гризунами, які докучали нашим предкам, хижаки здобули прихильність як корисні мишолови й поступово їх одомашнили. У результаті фермери почали використовувати тварин як винищувачів шкідників — саме завдяки цій угоді кішки та молоко познайомилися.

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До комерціалізації кормів для домашніх тварин котів переважно годували недоїдками з сімейного столу, а про їхні харчові потреби було відомо вкрай мало. У своїй книзі про кішок 1877 року шотландський лікар Гордон Стейблс наполягав на тому, що у кішок має бути дві миски — з водою і з молоком. У результаті зв'язок кішок і молока ще більше вкоренився в колективному дусі часу через зображення кішок, які люблять молоко, в мистецтві, книгах, фільмах і мультфільмах. Однак дослідження тепер показують, що кішки насправді взагалі не повинні пити молоко.

Більшість котів не переносять лактозу

Як і більшість ссавців, кішки починають свій шлях, харчуючись молоком матері. Але після того, як вони стають кошенятами, молоко стає абсолютно непотрібною частиною раціону кішки.

Кошенята відлучаються від грудей приблизно в 6-12 тижнів і приблизно в той самий час перестають виробляти фермент лактазу — він необхідний для перетравлення лактози в молоці. Для переважної більшості кішок це означає, що вони просто не переносять лактозу. Однак, як і у людей, рівень непереносність у кожної тварини різний залежно від того, скільки ферменту природним чином виробляє їхній організм.

Ба більше, вчені також не радять давати молоко і кошенятам. Попри те, що вони можуть перетравлювати лактозу, це зовсім не означає, що їм слід вживати коров'яче молоко. Річ у тім, що кішки значно менші за корів, а тому кількість лактози в молоці матері-кішки набагато нижча. Найкраще давати їм пити молоко від матері або давати їм відповідну для кошенят суміш.

Непереносність лактози — не єдина причина не давати кішкам молоко. Хоча це трапляється рідко, у кішок також може розвинутися алергія на молоко або молочні продукти.

Що молоко робить із тілом кішки

Лактоза — різновид цукру. Коли її неможливо розщепити для всмоктування в кровотік, лактоза проходить через кишківник у товсту кишку, де бактерії всередині організму ферментують її. Унаслідок ферментації лактоза розщеплюється на кислоти й гази, що спричиняють неприємні симптоми, зокрема:

підвищене газоутворення;

здуття живота;

запор;

біль у животі;

нудота;

блювання;

діарея.

Небезпека полягає в тому, що хронічна або тривала діарея може спричинити подальші ускладнення, зокрема:

зневоднення;

електролітний дисбаланс;

недоїдання.

Кішки, які регулярно вживають молоко або молочні продукти як частину свого раціону, піддаються підвищеному ризику цих проблем зі здоров'ям.

дослідники не рекомендують давати кішкам молоко, навіть безлактозне Фото: Getty Images

Чому кішки люблять молоко?

Попри те, що молоко може нашкодити нашим вихованцям, кішки, схоже, люблять його. Річ у тім, що коров'яче молоко призначене для вигодовування і вирощування дитинчат, а тому містить набір білків і жирів, які дуже смачні, особливо для кішок. Про це говорить Джулія Хеннінг, кандидатка наук з поведінки котів, Факультет зоотехніки та ветеринарії в Університеті Аделаїди.

Коров'яче молоко також багате на казеїн — білок, що розщеплюється організмом на фальфа-казозепін. Деякі попередні дослідження вже пов'язали його із заспокійливим ефектом у кішок. Втім, спочатку це змушує кішку хотіти пити молоко, але з часом може викликати певну асоціацію з молоком.

Чи можна давати молоко як ласощі?

Молочні продукти не є природною частиною раціону котів. Хоча їм може подобатися смак, молоко, найімовірніше, викличе у вихованця дискомфорт і проблеми зі здоров'ям, тому експерти радять просто виключити його з раціону.

Якщо з якоїсь причини вам необхідно дати кішці молоко, експерти радять використовувати безлактозне молоко або молоко, спеціально розроблене для кішок. Хоча воно не засмутить їхній шлунок так само як звичайне коров'яче молоко, воно однаково не принесе вашій кішці жодної поживної користі.

Раніше Фокус писав про те, що кішки — це рідина, і вони самі знають про це: експеримент підтвердив теорію.