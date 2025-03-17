Не такі вже й відчужені та невловимі: вчені з'ясували, чи вміють кішки дружити

Кішки, як правило, вважаються вельми відстороненими, але ця репутація може бути оманливою.

Related video

Кішки й люди живуть пліч-о-пліч ось уже близько 10 000 років. На відміну від способу життя самотніх хижаків їхніх предків, сьогодні мільйони кішок по всьому світу живуть у людських сім'ях. Наприклад, понад третина домогосподарств у Великій Британії та Австралії живуть разом із кішками, але чи справді наші домашні улюбленці вміють дружити? Учені відповіли на це запитання, пише Science Alert.

Кішки справді можуть розділяти нашу прихильність, шукаючи компанії, фізичного контакту і беручи участь в іграх. Подібно до таємної мови між друзями, є навіть свідчення того, що кішки виробили особливі вокалізації для спілкування зі своїми господарями. Попри це, кішок зазвичай вважають відчуженими та невловними. Але наскільки це правда?

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Який вигляд має котяча дружба

За словами Діанни Теппер, доцентки кафедри психології в Університеті Ла Троба, поведінка, яка може вказувати на дружбу між двома кішками, включає соціальний догляд, зокрема:

вилизування один одного;

потирання голів;

спільне проведення часу;

спільні ігри.

Водночас така поведінка як напад, бійка і переслідування, може вказувати на розбіжності. У кішок також дуже мало сигналів "розрядки конфлікту" в їхньому поведінковому репертуарі, вони вважають за краще тікати або уникати один одного, а не намагатися примиритися під час конфлікту. У результаті більшість власників кішок цікавляться, як встановити позитивні стосунки між своїми вихованцями. На жаль, вчені вважають, що "рецепт" успішної дружби трохи складний.

Дослідження динаміки поведінки безпритульних кішок показали, що дружні стосунки між кішками з більшою ймовірністю виникають, якщо вони:

обидві самки;

ростуть разом;

тісно пов'язані;

живуть у безпосередній близькості.

Учені вважають, що кішки, які живуть у приміщеннях, також можуть заводити дружні стосунки з іншими кішками в будинку. Передбачається, що найміцніша дружба виникає між тваринами, які:

не мають власників;

живуть разом довгий час;

познайомилися в молодому віці;

є родичами.

Однак серед стерилізованих кішок пари самців демонструють тісніші зв'язки, ніж пари самець-самка. Пари самок з меншою ймовірністю будуть друзями.

Цікаво, що кішки, які живуть удома і гуляють на вулиці, намагаються уникати зустрічей з іншими тваринами. Вчені також виявили, що дві кішки з більшою ймовірністю битимуться в будинку, якщо їх випускають на вулицю — ймовірно, через те, що вони приносять незнайомі запахи.

Чи можуть кішки дружити із собаками

Більшість досліджень були зосереджені на вивченні дружби між кішками, проте вченим все ж вдалося дізнатися, що кішки та собаки насправді не є "заклятими ворогами". Наприклад, хоча кішок і собак зазвичай зображують як смертельних ворогів, вони можуть жити в гармонії, часто сплять і граються разом.

Вчені вважають, що успіх таких взаємин насправді криється в ранньому і повільному знайомстві, поки тварини все ще формуються. Також здається, що домашні кішки доброзичливіші стосовно своїх чотириногих друзів, ніж кішки, яких випускають на вулицю.

Хто найближчий друг кішки?

За словами вчених, якщо ви все ж таки плануєте завести ще одну тварину в домі, вам, імовірно, слід врахувати кілька чинників:

знайомство має бути повільним;

знайомство має бути контрольованим;

наявність безпечних місць;

наявність іграшок, годівничок-головоломок, кігтеточок;

наявність окремих зон для їжі;

наявність туалету в тихому місці.

Дослідники вважають, що всі ці фактори насправді можуть знизити ризики розвитку негативних стосунків між тваринами. Що ж стосується "найкращого друга" кішки, вчені вважають, що найближчі стосунки у вашого вихованця — з вами.

Раніше, Фокус писав про те, що у кішок є близько 300 різних "облич", і одне з них спільне з людьми.