Не такие уж отчужденные и неуловимые: ученые выяснили, умеют ли кошки дружить

Кошки, как правило, считаются весьма отстраненными, но эта репутация может быть обманчивой.

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Кошки и люди живут бок о бок вот уже около 10 000 лет. В отличие от образа жизни одиноких хищников их предков, сегодня миллионы кошек по всему миру живут в человеческих семьях. Например, более трети домохозяйств в Великобритании и Австралии живут вместе с кошками, но действительно ли наши домашние питомцы умеют дружить? Ученые ответили на этот вопрос, пишет Science Alert.

Кошки действительно могут разделять нашу привязанность, ища компании, физического контакта и участвуя в играх. Подобно тайному языку между друзьями, есть даже свидетельства того, что кошки выработали особые вокализации для общения со своими хозяевами. Несмотря на это, кошек обычно считают отчужденными и неуловимыми. Но насколько это правда?

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Как выглядит кошачья дружба

По словам Дианны Теппер, доцента кафедры психологии в Университете Ла Троба, поведение, которое может указывать на дружбу между двумя кошками, включает социальный уход, в том числе:

вылизывание друг друга;

потирание голов;

совместное времяпрепровождение;

совместные игры.

В то же время такое поведение как нападение, драка и преследование, может указывать на разногласия. У кошек также очень мало сигналов "разрядки конфликта" в их поведенческом репертуаре, они предпочитают убегать или избегать друг друга, а не пытаться примириться во время конфликта. В результате большинство владельцев кошек задаются вопросом, как установить позитивные отношения между своими питомцами. Увы, ученые считают, что "рецепт" успешной дружбы немного сложный.

Исследования динамики поведения бездомных кошек показали, что дружеские отношения между кошками с большей вероятностью возникают, если они:

обе самки;

растут вместе;

тесно связаны;

живут в непосредственной близости.

Ученые считают, что кошки, живущие в помещениях, также могут заводить дружеские отношения с другими кошками в доме. Предполагается, что наиболее крепкая дружба возникает между животными, которые:

не имеют владельцев;

живут вместе долгое время;

познакомились в молодом возрасте;

являются родственниками.

Однако среди стерилизованных кошек пары самцов демонстрируют более тесные связи, чем пары самец-самка. Пары самок с меньшей вероятностью будут друзьями.

Любопытно, что кошки, живущие дома и гуляющие на улице, стараются избегать встреч с другими животными. Ученые также обнаружили, что две кошки с большей вероятностью будут драться в доме, если их выпускают на улицу — вероятно, из-за того, что они приносят незнакомые запахи.

Могут ли кошки дружить с собаками

Большинство исследований были сосредоточены на изучении дружбы между кошками, однако ученым все же удалось узнать, что кошки и собаки на самом деле не являются "заклятыми врагами". Например, хотя кошек и собак обычно изображают как смертельных врагов, они могут жить в гармонии, часто спят и играют вместе.

Ученые считают, что успех таких взаимоотношений на самом деле кроется в раннем и медленном знакомстве, пока животные все еще формируются. Также кажется, что домашние кошки дружелюбнее по отношению к своим четвероногим друзьям, чем кошки, которых выпускают на улицу.

Кто самый близкий друг кошки?

По словам ученых, если вы все же планируете завести еще одно животное в доме, вам, вероятно, следует учесть несколько факторов:

знакомство должно быть медленным;

знакомство должно быть контролируемым;

наличие безопасных мест;

наличие игрушек, кормушек-головоломок, когтеточек;

наличие отдельных зон для еды;

наличие туалета в тихом месте.

Исследователи считают, что все эти факторы на самом деле могут снизить риски развития негативных отношений между животными. Что же касается "лучшего друга" кошки, ученые считают, что самые близкие отношения у вашего питомца — с вами.

Ранее, Фокус писал о том, что у кошек есть около 300 разных "лиц", и одно из них общее с людьми.