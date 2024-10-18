Кішки — це рідина, і вони самі знають про це: експеримент підтвердив теорію

Учений дійшов висновку, що кішки знають про свої надздібності, які роблять їх схожими на аморфні тіла.

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Багато власників кішок можуть не раз переконувалися в тому, що їхній улюбленець має плинність не гіршу, ніж вода. Нове дослідження підтвердило, що не тільки люди помітили цю дивну особливість, схоже, кішки й самі знають про неї, пише ScienceAlert.

Нещодавній експеримент показав, що кішки, стикаючись із невеликими отворами, без вагань можуть просочитися крізь них, і зупиняються тільки перед деякими з них.

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Це вказує на те, що кішки також мають певний ступінь самосвідомості щодо розмірів власного тіла.

Відкриття етолога Петера Понграца з Університету Етвеша Лоранда може вплинути на оцінку когнітивних здібностей усього виду.

Попередні дослідження вже показали, що кішки здатні в буквальному сенсі "розтікатися", щоб зручніше вмоститися в коробку, в яких ховаються. У певному сенсі кішок можна віднести до категорії аморфних тіл, не до кінця твердих, і не зовсім рідких.

Понграц вирішив з'ясувати, чи демонструють кішки усвідомлення власного тіла. Дослідник розробив експеримент, який провів у комфортному для кішок середовищі — в їхніх будинках. Він створив установку з дощок, у яких були зроблені проходи різного розміру: одна частина з різною шириною, а друга — висотою.

Через більшість прорізів кішки пройшли без особливих складнощів або коливань, навіть коли прохід був наполовину вужчим за ширину тіла тварин. Але з отворами різної висоти все відбувалося інакше, кішки ставали нерішучими, якщо отвір був нижчим за висоту їхньої холки. Тоді тварини шукали альтернативні рішення, наприклад, просто перестрибували перешкоду.

Така поведінка частіше проявлялася у вищих кішок, що свідчить про те, що усвідомлення розміру тіла відіграє роль в ухваленні рішень.

Результати експерименту показали, що вузькість і висота проходів сприймаються кішками по-різному. Вузькі проходи не лякають кішок, оскільки вони знають, що зможуть протиснутися через них. Але висота проходу може стати проблемою, можливо, тому що кішці доведеться присісти, щоб пролізти в нього.

"Результати показують, що кішкам може бути складніше пролізти через низький прохід, ніж через високий, але вузький. Анатомічні особливості кішок підтверджують цю теорію", — каже автор дослідження.

Нагадаємо, вчені розповіли, як розрахувати, скільки років вашій кішці насправді. Дослідники створили "калькулятор", що дає змогу визначити реальний вік вихованця.