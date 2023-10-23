Справжній вік. Учені розповіли, як розрахувати, скільки років вашій кішці насправді

Дослідники створили "калькулятор", що дає змогу визначити реальний вік улюбленця.

Related video

Люди й кішки живуть пліч-о-пліч тисячі років, проте нам досі не так багато відомо про наших волелюбних вихованців. Особливо, коли йдеться про визначення віку кішки, пише Daily Mail.

Раніше вчені вже розрахували співвідношення 7:1, яке ідеально підходить для розрахунку віку собаки, проте досі вкрай мало говорилося про те, як оцінити тривалість життя кішки. Деякі експерти припустили, що вік кішки можна розрахувати за тією самою формулою, проте наука не знайшла цьому підтвердження.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені кажуть, проблема полягає в тому, що кішки старіють не рівномірно протягом усього свого життя — це відбувається з різною швидкістю, залежно від того, на якому етапі життя вони перебувають. Дослідження показують, що на початку свого життя кішки старіють значно швидше, як порівняти з людьми, проте з віком цей процес істотно сповільнюється.

Наприклад, аналіз показав, що у віці 1 місяця справжній вік кішки насправді ближчий до 6 місяців. Ще через 2 місяці наші вихованці, по суті, досягають еквівалента чотирирічної людини. Вчені виявили, що це швидке старіння триває з місяця в місяць: через чотири місяці істинний вік кішки становитиме 5,5 років, через 5 місяців — 8,5 років, а через пів року — 11,5 років. Потім, як показують дослідження, старіння вихованців дещо сповільнюється. У результаті через 12 місяців справжній вік кішки становитиме 16 років.

Утім, учені зазначають, що є й інший метод розрахунку справжнього віку кішки. Перші два роки життя улюбленця надзвичайно схожі, і еквівалентні в 12 місяців — 16 людським рокам, а у 2 роки — 21-річній людині. Передбачається, що після цього періоду кожен прожитий людський рік дорівнює 4 "котячим рокам". Отже, у 3 роки істинний вік кішки становить 25 років, у 4 — 29 років, а в 5 вона досягає віку 33 роки.

На думку дослідників із Коледжу ветеринарної медицини Корнелльського університету, по суті, однорічний кіт фізіологічно схожий на 16-річного підлітка, а вже у віці 2 років — на 21-річного молодого чоловіка.

Зазначимо, що перший метод розрахунку істинного котячого віку трохи відрізняється від другого, оскільки не просто збільшується з кроком у 4 роки. Такий підхід передбачає, що в 3 роки кіт досягає віку 31 року, в 4 роки — 35 років, а в 5 років його істинний вік еквівалентний 38,5 людським рокам.

Середній вік домашніх кішок становить приблизно 14 років, проте кішка на прізвисько Крем Пафф стала абсолютним рекордсменом, доживши до неймовірних 38 років. Водночас вчені виявили, що в період з 1980-х по 1995 рік середня тривалість життя кішки різко збільшилася з 7 до понад 9 років.

Ветеринари, як правило, визначають вік кішки за станом її зубів: у кошенят вимірюється ступінь зростання, а у старших кішок — зношування. Далі медики використовують спеціальні складні діаграми, що дають змогу визначити справжній вік вихованця.

Утім, експерти вважають, що існують й інші чинники, здатні вказати на справжній вік вихованця:

шерсть — у кошенят вона тонка, а в літніх тварин густіша, грубіша і з сивиною;

статура — літні кішки більш кістляві, мають зайву шкіру, що звисає;

очі — з віком у тварин вони мутніють.

Як розрахувати справжній вік кішки

Людські роки/Істинний вік

1 місяць — 6 місяців;

3 місяці — 4 роки;

6 місяців — 11,5 років;

1 рік — 16 років;

2 — 25;

3 — 31;

5 — 38,5;

7 — 46,5;

10 — 58;

13 — 68,5;

16 — 78;

19 — 86.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому кішки будять людей рано-вранці.