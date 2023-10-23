Истинный возраст. Ученые рассказали, как рассчитать, сколько лет вашей кошке на самом деле

Исследователи создали "калькулятор", позволяющий определить реальный возраст питомца.

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Люди и кошки живут бок о бок тысячи лет, однако нам до сих пор не так много известно о наших свободолюбивых питомцах. В особенности, когда речь заходит об определении возраста кошки, пишет Daily Mail.

Ранее ученые уже рассчитали соотношение 7:1, которое идеально подходит для расчета возраста собаки, однако до сих пор крайне мало говорилось о том, как оценить продолжительность жизни кошки. Некоторые эксперты предположили, что возраст кошки можно рассчитать по той же формуле, однако наука не нашла этому подтверждение.

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Ученые говорят, проблема заключается в том, что кошки стареют не равномерно в течение всей своей жизни — это происходит с разной скоростью, в зависимости от того на каком этапе жизни они находятся. Исследования показывают, что в начале своей жизни кошки стареют значительно быстрее в сравнении с людьми, однако с возрастом этот процесс существенно замедляется.

Например, анализ показал, что в возрасте 1 месяца истинный возраст кошки на самом деле ближе к 6 месяцам. Еще через 2 месяца наши питомцы, по сути, достигают эквивалента четырехлетнего человека. Ученые обнаружили, что это быстрое старение продолжается из месяца в месяц: через четыре месяца кошка истинный возраст кошки составит 5,5 лет, через 5 месяцев — 8,5 лет, а через полгода — 11,5 лет. Затем, как показывают исследование, старение питомцев несколько замедляется. В результате через 12 месяцев истинный возраст кошки будет составлять 16 лет.

Впрочем, ученые отмечают, что есть и другой метод расчета истинного возраста кошки. Первые два года жизни питомца чрезвычайно похожи, и эквивалентны в 12 месяцев — 16 человеческим годам, а в 2 года — 21-летнему человеку. Предполагается, что после этого периода каждый прожитый человеческий год равен 4 "кошачьим годам". Таким образом, в 3 года истинный возраст кошки составляет 25 лет, в 4 — 29 лет, а в 5 она достигает возраста 33 года.

По мнению исследователей из Колледжа ветеринарной медицины Корнелльского университета, по сути, однолетний кот физиологически похож на 16-летнего подростка, в уже в возрасте 2 лет — на 21-летнего молодого человека.

Отметим, что первый метод расчета истинного кошачьего возраста немного отличается от второго, поскольку не просто увеличивается с шагом в 4 года. Такой подход подразумевает, что в 3 года кот достигает возраста 31 года, в 4 года — 35 лет, а в 5 лет его истинны возраст эквивалентен 38,5 человеческим годам.

Средний возраст домашних кошек составляет около 14 лет, однако кошка по кличке Крем Пафф стала абсолютным рекордсменом, дожив до невероятных 38 лет. При этом ученые обнаружили, что в период с 1980-х по 1995 год средняя продолжительность кошки резко увеличилась с 7 до более 9 лет.

Ветеринары, как правило, определяют возраст кошки по состоянию ее зубов: у котят измеряется степень роста, а у старших кошек — износ. Далее медики используют специальные сложные диаграммы, позволяющие определить истинный возраст питомца.

Впрочем, эксперты считают, что существуют и другие факторы, способные указать на истинный возраст питомца:

шерсть — у котят она тонкая, а у пожилых животных более густая, грубая и с проседью;

телосложение — пожилые кошки более костлявые, имеют лишнюю свисающую кожу;

глаза — с возрастом у животных они мутнеют.

Как рассчитать истинный возраст кошки

Человеческие годы/Истинный возраст

1 месяц — 6 месяцев

3 месяца — 4 года

6 месяцев — 11,5 лет

1 год — 16 лет

2 — 25

3 — 31

5 — 38,5

7 — 46,5

10 — 58

13 — 68,5

16 — 78

19 — 86

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему кошки будят людей ранним утром.