Кошки – это жидкость, и они сами знают об этом: эксперимент подтвердил теорию

Ученый пришел к выводу, что кошки знаю о своих сверхспособностях, которые делают их похожими на аморфные тела.

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Многие владельцы кошек могут ни раз убеждались в том, что их питомец обладает текучестью не хуже, чем вода. Новое исследование подтвердило, что не только люди заметили эту странную особенность, похоже, кошки и сами знают о ней, пишет ScienceAlert.

Недавний эксперимент показал, что кошки, сталкиваясь с небольшими отверстиями, без колебаний могут просочиться через них, и останавливаются только перед некоторыми из них.

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Это указывает на то, что кошки также обладают некоторой степенью самосознания по поводу размеров собственного тела.

Открытие этолога Петера Понграца из Университета Этвеша Лоранда может повлиять на оценку когнитивных способностей всего вида.

Предыдущие исследования уже показали, что кошки способны в буквальном смысле "растекаться", чтобы поудобнее умоститься в коробка, в которых прячутся. В некотором смысле кошек можно отнести к категории аморфных тел, не до конца твердых, и не совсем жидких.

Понграц решил выяснить, демонстрируют ли кошки осознание собственного тела. Исследователь разработал эксперимент, который провел в комфортной для кошек среде – в их домах. Он создал установку из досок, в которых были сделаны проходы разного размера: одна часть с разной шириной, а вторая – высотой.

Через большинство проемов кошки прошли без особых сложностей или колебаний, даже когда проход был вполовину уже ширины тела животных. Но с отверстиями разной высоты все происходило иначе, кошка становились нерешительными, если отверстие было ниже высоты их холки. Тогда животные искали альтернативные решения, например, просто перепрыгивали преграду.

Такое поведение чаще проявлялось у более высоких кошек, что говорит о том, что осознание размера тела играет роль в принятии решений.

Результаты эксперимента показали, что узость и высота проходов воспринимаются кошками по-разному. Узкие проходы не пугают кошек, так как они знают, что смогут протиснуться через них. Но высота прохода может стать проблемой, возможно, потому что кошке придется присесть, чтобы пролезть в него.

"Результаты показывают, что кошкам может быть сложнее пролезть через низкий проход, чем через высокий, но узкий. Анатомические особенности кошек подтверждают эту теорию", — говорит автор исследования.

Напомним, ученые рассказали, как рассчитать, сколько лет вашей кошке на самом деле. Исследователи создали "калькулятор", позволяющий определить реальный возраст питомца.