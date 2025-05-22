Тысячелетний обман: почему на самом деле людям следует прекратить давать кошкам молоко

Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок. За это время возникло мифов о поведении животных и теперь ученые считают, что людям на самом деле стоит прекратить давать питомцам молоко — кошки вообще не должны потреблять его.

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Об этом пишет Science Alert.

У кошек долгая история с людьми: привлеченные в человеческие поселения грызунами, которые досаждали нашим предкам, хищники снискали расположение как полезные мышеловы и постепенно их одомашнили. В результате фермеры начали использовать животных в качестве истребителей вредителей — именно благодаря этому соглашению кошки и молоко впервые познакомились.

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До коммерциализации кормов для домашних животных кошек в основном кормили объедками с семейного стола, а об их пищевых потребностях было известно крайне мало. В своей книге о кошках 1877 года шотландский врач Гордон Стейблс настаивал на том, что у кошек должно быть две миски — с водой и с молоком. В результате связь кошек и молока еще больше укоренилась в коллективном духе времени через изображение кошек, любящих молоко, в искусстве, книгах, фильмах и мультфильмах. Однако исследования теперь показывают, что кошки в действительности вообще не должны пить молоко.

Большинство кошек не переносят лактозу

Как и большинство млекопитающих, кошки начинают свой путь, питаясь молоком матери. Но после того, как они становятся котятами, молоко становится совершенно ненужной частью рациона кошки.

Котята отлучаются от груди примерно в 6-12 недель и примерно в то же время перестают вырабатывать фермент лактазу — он необходим для переваривания лактозы в молоке. Для подавляющего большинства кошек это означает, что они попросту не переносят лактозу. Однако, как и у людей, уровень непереносимости у каждого животного разный в зависимости от того, сколько фермента естественным образом вырабатывает их организм.

Более того, ученые также не советуют давать молоко и котятам. Несмотря на то, что они могут переваривать лактозу, это вовсе не означает, что им следует употреблять коровье молоко. Дело в том, что кошки значительно меньше коров, а потому количество лактозы в молоке матери-кошки намного ниже. Лучше всего давать им пить молоко от матери или давать им подходящую для котят смесь.

Непереносимость лактозы — не единственная причина не давать кошкам молоко. Хотя это случается редко, у кошек также может развиться аллергия на молоко или молочные продукты.

Что молоко делает с телом кошки

Лактоза — разновидность сахара. Когда ее невозможно расщепить для всасывания в кровоток, лактоза проходит через кишечник в толстую кишку, где бактерии внутри организма ферментируют ее. В результате ферментации лактоза расщепляется на кислоты и газы, вызывающие неприятные симптомы, в ом числе:

повышенное газообразование;

вздутие живота;

запор;

боль в животе;

тошнота;

рвота;

диарея.

Опасность заключается в том, что хроническая или длительная диарея может вызвать дальнейшие осложнения, в том числе:

обезвоживание;

электролитный дисбаланс;

недоедание.

Кошки, которые регулярно употребляют молоко или молочные продукты в качестве части своего рациона, подвергаются повышенному риску этих проблем со здоровьем.

исследователи не рекомендуют давать кошкам молоко, даже безлактозное Фото: Getty Images

Почему кошки любят молоко?

Несмотря на то, что молоко может навредить наим питомцам, кошки, похоже, любят его. Дело в том, что коровье молоко предназначено для выкармливания и выращивания детенышей, а потому содержит набор белков и жиров, которые очень вкусны, особенно для кошек. Об этом говорит Джулия Хеннинг, кандидат наук по поведению кошек, Факультет зоотехнии и ветеринарии в Университете Аделаиды.

Коровье молоко также богато казеином — белком, расщепляющимся организмом на фальфа-казозепин. Некоторые предыдущие исследования уже связали его с успокаивающим эффектом у кошек. Впрочем, изначально это заставляет кошку хотеть пить молоко, но со временем может вызвать определенную ассоциацию с молоком.

Можно ли давать молоко в качестве лакомства?

Молочные продукты не являются естественной частью рациона кошек. Хотя им может нравиться вкус, молоко, скорее всего, вызовет у питомца дискомфорт и проблемы со здоровьем, поэтому эксперты советуют попросту исключить его из рациона.

Если по какой-то причине вам необходимо дать кошке молоко, эксперты советуют использовать безлактозное молоко или молоко, специально разработанное для кошек. Хотя оно не расстроит их желудок так же, как обычное коровье молоко, оно все равно не принесет вашей кошке никакой питательной пользы.

Ранее Фокус писал о том, что кошки – это жидкость, и они сами знают об этом: эксперимент подтвердил теорию.