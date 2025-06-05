Кава з вершками і вино: названо дієту найстарішої кішки у світі, яка прожила 38 років

Крем Пафф була змішаною смугастою кішкою, що жила в Остіні (Техас, США), але вона також була відома в усьому світі як найстаріша кішка у світі. Тепер дослідники розкрили дієту тварини, що, ймовірно, дозволило їй дожити до 38 років.

Related video

Про це пише IFLScience.

Люди й кішки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч і за цей час тварини встигли стати нашими друзями, проте їхня історія також оповита припущеннями про те, що кішки насправді пухнасті злі генії, які ведуть самотній спосіб життя.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Найстаріша кішка у світі

Хоча ми всі хотіли б, щоб наші вихованці жили вічно, лише деякі тварини можуть жити досить довго. Однак часом серед тварин також трапляються довгожителі — наприклад, кішка, на ім'я Крем Пафф, яка вважається найстарішою кішкою з усіх, хто коли-небудь жив.

Відомо, що Крем Пафф була змішаною смугастою кішкою, яка жила в Остіні, штат Техас, США, зі своїм господарем Джейком Перрі. Відомо, що Крем Пафф народилася 3 серпня 1967 року і померла 6 серпня 2005 року, отримавши заслужене звання "найстарішої кішки" в Книзі рекордів Гіннесса. Примітно, що у Перрі також був попередній рекордсмен, кіт, на ім'я Дідусь Рекс Аллен, який прожив до 34 років.

Секрет довголіття найстарішої кішки у світі

Попередні дослідження вже показали, що середня тривалість життя кішки становить близько 11-12 років, залежно від породи та обставин. Утім, багато тварин можуть доживати та до 20 років.

Дослідники вважають, що можливий секрет довгого життя Крем Пафф і Рекса Аллена може критися в їхній дієті. За словами Перрі, крім сухого комерційного котячого сухого корму тваринам також давали звичайні продукти, зокрема:

яйця;

бекон з індички;

броколі;

кава з вершками;

піпетку червоного вина кожні два для "циркуляції артерій".

Кому титул найстарішої кішки у світі належить сьогодні

Чинний чемпіон із найстарішої у світі кішки — Флоссі — живе в Англії й проводить час у благодійній організації Cats Protection, яка займається пошуком нових господарів для кішок. Тільки вивчивши її записи, співробітники благодійної організації дізналися, скільки їй насправді років.

Флоссі народилася 29 грудня 1995 року і, як відомо, у неї є конкуренти: Леслі Грінхоу зі Стокпорта, Англія, заявив на початку цього року, що його улюблениця Міллі насправді найстаріша з нині живих кішок, яка нещодавно відсвяткувала свій 30-й день народження. На жаль, дружина Леслі забрала Міллі, коли їй було три місяці, і відтоді вона померла, а отже, вік Міллі неможливо визначити.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили найстаріший чагарник в історії Землі: вважається, що йому 1647 років.