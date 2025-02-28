Учені виявили найстаріший чагарник в історії Землі: вважають, що йому 1647 років

Дослідники вивчили річні кільця рослини, що вказує на те, що знайдений кущ ялівцю виявився найстарішим у світі.

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Дослідники з Падуанського університету в Італії виявили ялівець в Утсйокі у фінській Лапландії, вік якого, за їхніми даними, становить 1647 років, вивчивши річні кільця. Це робить його найстарішим у світі ялівцевим кущем, пише PHYS.org.

Команда провела аналіз і виявила, що ялівець почав рости в Утсйокі у 260 році нашої ери та загинув у 1906 році. Вчені вважають, що ялівець насправді міг почати рости ще раніше — простими словами, підрахувати точний вік рослини просто неможливо. І все ж, все це робить ялівець найстарішим чагарником у світі, датованим за річними кільцями, і найстарішою деревною рослиною в Європі, визначеною цим методом.

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За словами керівника дослідницької групи професора Марко Каррер з Падуанського університету, ялівець — найпоширеніший деревний вид у світі. Попередні дослідження показали, що рослина зустрічається від рівня моря до верхніх меж рослинності: від Аляски до Етни, від Японії до Шотландії.

Він також є надзвичайно еклектичним видом, здатним переносити пекучі температури та посуху, наприклад, у піщаних дюнах або, навпаки, у морозних умовах поблизу льодовиків. Сьогодні до цього рекорду приєднався рекорд найстарішого чагарнику у світі

Відомо, що ялівець був виявлений під час візиту до Інституту субантарктичних досліджень Кево Університету Турку (Лапландія). Рослину було знайдено за п'ять кілометрів від дослідницького інституту 2021 року.

У той час вік ялівцю був визначений у 1242 роки. Однак дослідники повернулися в Утсйокі 2024 року і переглянули своє датування, показавши, що ялівець має неймовірний вік 1647 років. Дослідницька група також виявила в Утсйокі чотири інші ялівці, яким понад 1000 років.

За словами іншого співавтора дослідження, директора Інституту субантарктичних досліджень Кево Отсо Суомінена, найстарішим ялівцем і найдревнішою деревною рослиною у Фінляндії був 1070-річний примірник, знайдений у Лемменйокі до цього відкриття. Вік фінських ялівців тепер покращено майже на 600 років.

Під час дослідження вчені вивчили старі ялівці з арктичних і субарктичних регіонів Фінляндії, Гренландії, Ісландії, Фарерських островів, Норвегії, Швеції та північних Уральських гір. Крім Утсйокі, ялівці, яким було понад тисячу років, були знайдені недалеко від науково-дослідної станції Абіско в Кіруні, Швеція.

За словами одної з авторів дослідження, Анджели Луїзи Прендін, вони з колегами вивчили річні кільця, з яких витягують цінну інформацію про зміни клімату та розвиток рослинності. У результаті вчені змогли розрахувати точні календарні роки зростання окремого ялівцю, зіставивши річні кільця кількох старих ялівців, зібраних в одній і тій самій області.

Ялівці дають змогу вченим вивчати зміни клімату, виняткові погодні явища або інші події, які сприяли зростанню ялівцю тисячі років тому. Автори дослідження також вважають, що отримані ними дані можна використовувати для точного датування археологічних знахідок деревного матеріалу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили найстаріше оливкове дерево у світі.