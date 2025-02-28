Ученые обнаружили самый старый кустарник в истории Земли: считается, что ему 1647 лет

Исследователи изучили годовые кольца растения, что указывает на то, что найденный куст можжевельника оказался самым старым в мире.

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Исследователи из Падуанского университета в Италии обнаружили можжевельник в Утсйоки в финской Лапландии, возраст которого, по их данным, составляет 1647 лет, изучив годовые кольца. Это делает его самым старым в мире можжевеловым кустом, пишет PHYS.org.

Команда провела анализ и обнаружила, что можжевельник начал расти в Утсйоки в 260 году нашей эры и погиб в 1906 году. Ученые считают, что можжевельник на самом деле мог начать расти еще раньше — простыми словами, подсчитать точный возраст растения попросту невозможно. И все же, все это делает можжевельник самым старым кустарником в мире, датированным по годовым кольцам, и самое старое древесное растение в Европе, определенное этим методом.

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По словам руководителя исследовательской группы профессора Марко Каррер из Падуанского университета, можжевельник — самый распространенный древесный вид в мире. Предыдущие исследования показали, что растение встречается от уровня моря до верхних границ растительности: от Аляски до Этны, от Японии до Шотландии.

Он также является чрезвычайно эклектическим видом, способным переносить палящие температуры и засуху, например, в песчаных дюнах или, наоборот, в морозных условиях вблизи ледников. Сегодня к этому рекорду присоединился рекорд самого старого кустарника в мире

Известно, что можжевельник был обнаружен во время визита в Институт субантарктических исследований Кево Университета Турку (Лапландия). Растение было найдено в пяти километрах от исследовательского института в 2021 году.

В то время возраст можжевельника был определен в 1242 года. Однако исследователи вернулись в Утсйоки в 2024 году и пересмотрели свою датировку, показав, что можжевельник имеет невероятный возраст 1647 лет. Исследовательская группа также обнаружила в Утсйоки четыре других можжевельника, которым более 1000 лет.

По словам другого соавтора исследования, директора Института субантарктических исследований Кево Отсо Суоминена, самым старым можжевельником и самым древним растением в Финляндии был 1070-летний экземпляр, найденный в Лемменйоки до этого открытия. Возраст финских можжевельников теперь улучшен почти на 600 лет.

В ходе исследования ученые изучили старые можжевельники из арктических и субарктических регионов Финляндии, Гренландии, Исландии, Фарерских островов, Норвегии, Швеции и северных Уральских гор. Помимо Утсйоки, можжевельники, которым было более тысячи лет, были найдены недалеко от научно-исследовательской станции Абиско в Кируне, Швеция.

По словам одного из авторов исследования, Анджелы Луизы Прендин, они с коллегами изучили годичные кольца, из которых извлекают ценную информацию об изменениях климата и развитии растительности. В результате ученые смогли рассчитать точные календарные годы роста отдельного можжевельника, сопоставив годичные кольца нескольких старых можжевельников, собранных в одной и той же области.

Можжевельники позволяют ученым изучать изменения климата, исключительные погодные явления или другие события, которые способствовали росту можжевельника тысячи лет назад. Авторы исследования также считают, что полученные ими данные можно использовать для точной датировки археологических находок древесного материала.

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