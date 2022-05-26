Более 5000 лет: в Чили обнаружили самое старое дерево в мире

Чилийский ученый изучил древний кипарис и подсчитал, что ему может быть до 5484 лет. Дерево может быть старше нынешнего рекордсмена на 600 лет.

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Новое исследование ученого из Чили предполагает, что древний кипарис, растущий в стране может быть самым старым деревом в мире. Кипарис растет в национальном парке Алерсе-Костеро в Чили и известен как прадедушка, его возраст может достигать более 5000 лет. Об этом пишет британское издание The Guardian.

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Доктор Джонатан Баричивич из Лаборатории климатических и экологических наук в Париже взял образец ствола дерева, но инструмент, который он использовал, не смог добраться до его сердцевины. Затем Баричивич использовал компьютерные модели, чтобы учесть факторы окружающей среды и случайные вариации, чтобы точно определить его возраст.

Он подсчитал, что патагонскому кипарису, также известному как Alerce Milenario, может быть до 5484 лет. Этот кипарис может быть старше нынешнего рекордсмена на 600 лет — остистой сосны Мафасуилы в Калифорнии, ей 4853 лет.

Поскольку он еще не провел полный подсчет годичных колец, Баричивич официально не опубликовал свою оценку в журнале, хотя надеется сделать это в ближайшие месяцы.

Дерево возвышается над прохладной влажной долиной в национальном парке Алерсе-Костеро, его корявые расщелины укрывают мхи, лишайники и другие растения. Посетители по-прежнему могут обходить его основание, однако, по словам Баричивича, это наносит вред дереву. Кроме того, местность возле него высушивается из-за изменений климата.

Напомним, 24 мая Фокус писал, что ученые нашли самое высокое дерево в мире. Им является экземпляр секвойи вечнозеленой под названием гиперион, которое возвышается в Национальном парке Редвуд. Его размеры составляют 115,85 метров в высоту, а ширина около 7 метров.

Ранее, 12 мая ураган в Киеве сломал одно из самых старых деревьев города — дерево-памятник природы "Липу Петра Могилы". Его возраст составлял около 400 лет.