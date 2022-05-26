Понад 5000 років: у Чилі виявили найстаріше дерево у світі

Чилійський учений вивчив стародавній кипарис і підрахував, що йому може бути до 5484 років. Дерево може бути старшим за нинішнього рекордсмена на 600 років.

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Нове дослідження вченого з Чилі припускає, що стародавній кипарис, що росте в країні, може бути найстарішим деревом у світі. Кипарис росте в національному парку Алерсе-Костеро в Чилі й відомий як прадід, його вік може досягати понад 5000 років. Про це пише британське видання The Guardian.

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Доктор Джонатан Баричивич із Лабораторії кліматичних та екологічних наук у Парижі взяв зразок стовбура дерева, але інструмент, який він використав, не зміг дістатися до його серцевини. Потім Баричивич використовував комп'ютерні моделі, щоб врахувати фактори навколишнього середовища та випадкові варіації, щоб точно визначити його вік.

Він підрахував, що патагонському кипарису, також відомий як Alerce Milenario, може бути до 5484 років. Цей кипарис може бути старшим від нинішнього рекордсмена на 600 років — остистої сосни Мафасуїли в Каліфорнії, їй 4853 роки.

Оскільки він ще не провів повний підрахунок річних кілець, Баричивич офіційно не опублікував свою оцінку в журналі, хоча сподівається зробити це найближчими місяцями.

Дерево височить над прохолодною вологою долиною в національному парку Алерсе-Костеро, його кострубаті ущелини вкривають мохи, лишайники та інші рослини. Відвідувачі, як і раніше, можуть обходити його основу, однак, за словами Баричивича, це завдає шкоди дереву. Крім того, місцевість біля нього висушується через зміни клімату.

Нагадаємо, 24 травня Фокус писав, що вчені знайшли найвище дерево у світі. Ним є екземпляр секвої вічнозеленої під назвою гіперіон, що височить у Національному парку Редвуд. Його розміри становлять 115,85 метра заввишки, а ширина близько 7 метрів.

Раніше, 12 травня, ураган у Києві зламав одне з найстаріших дерев міста — дерево-пам'ятник природи "Липу Петра Могили". Його вік становив близько 400 років.