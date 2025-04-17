Учені розкрили головний секрет рудих кішок: чому повністю "вогняними" зазвичай бувають самці

Після 20 років пошуків генетики нарешті ідентифікували ген, що відповідає за неймовірне руде забарвлення в домашніх кішок. Дві незалежні групи дослідників виявили, що вогняна шерсть наших улюбленців є результатом відсутності сегмента ДНК у частині геному кішки, що не кодує білок.

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Про це пише Science Alert.

Люди та кішки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, проте наші вихованці все ще зберігають безліч таємниць, які не вдається розкрити вченим. Тепер, після 60 років пошуків, вчені нарешті розкрили основний секрет рудих котів.

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Дві незалежні групи дослідників виявили, що будь-який рудий відтінок шерсті кішок, імовірно, є результатом відсутності сегмента ДНК у частині геному кішки, що не кодує білок. За словами генетика Стенфордського університету Грега Барша, десятиліттями це питання залишалося "генетичною головоломкою", але тепер цьому прийшов кінець.

Барш з колегами виявили клітини шкіри кішок, з яких виростає руда шерсть, що експресують у 13 разів більше РНК з гена під назвою Arhgap36, порівняно з клітинами шкіри кішок без рудої шерсті.

Автори дослідження сподівалися побачити, що частина надпродуктивного гена Arhgap36 мутувала, однак результати вказують на те, що все зовсім інакше. Вчені виявили, що попередня послідовність містила делецію, яка, імовірно, впливає на іншу частину експресії гена. Делеція у 5 кілобаз була присутня у кожної рудої кішки, яку досліджували дослідники з бази даних зі 188 кішок, що включала 145 рудих, 6 ситцевих/черепахових і 37 не рудих кішок.

Утім, було й щось, що зовсім не здивувало вчених. Як і передбачалося раніше, мутований ген знаходиться на X-хромосомі кішки, що пояснює, чому рудий колір так по-різному проявляється у різних статей. Відомо, що більшість рудих кішок — самці, тоді як більшість кішок із деякою кількістю рудої шерсті — самки. За словами Барша, всі ці дані в сукупності дають вченим вагомі генетичні та геномні докази того, що делеція в 5 кілобаз викликає зчеплене зі статтю руде забарвлення.

Люди й кішки живуть пліч-о-пліч ось уже 10 000 років, і відтоді людей цікавить одне питання: чому чорна і руда кішки можуть бути батьками несподіваної безлічі забарвлень кошенят. Спостереження показують, що кошенята-самці від такої пари в основному будуть або рудими, або чорними. У той час як кошенята-самки, як правило, матимуть плямисту шерсть чорного, рудого і білого кольору.

Тепер обидві групи вчених підтвердили, що мутація, відповідальна за руде хутро, знаходиться на Х-хромосомі, тому між статями можуть проявлятися такі явні відмінності в кольоровому візерунку. На відміну від самців, які в кінцевому підсумку отримують тільки одну копію цієї мутації на своїй єдиній Х-хромосомі, самки в кінцевому підсумку отримують дві копії, по одній на кожній Х-хромосомі, яку вони отримують від кожного з батьків.

Ссавці випадковим чином інактивують одну з двох Х-хромосом у кожній зі своїх клітин, щоб уникнути експресії надлишку продуктів хромосоми. Це залишає самок рудих кошенят з активною помаранчевою мутацією в деяких тканинах клітин шкіри, що розвиваються, прямо поруч із сусідніми клітинами, в яких Х-хромосома з мутованим геном деактивована. У рідкісних випадках, коли обидві Х-хромосоми несуть мутацію, самки можуть бути повністю рудими.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як колір шерсті впливає на поведінку вихованця.