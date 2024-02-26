Що не так із рудими котами: учені розповіли, як колір шерсті впливає на поведінку улюбленця

Серед людей побутує думка, що характер домашнього улюбленця легко розпізнати, лише поглянувши на колір його шерсті — чи так це, розповіли вчені.

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Люди й кішки живуть пліч-о-пліч уже тисячі років. За цей час ми багато дізналися про своїх вихованців, але цього все одно недостатньо. Якщо зазирнути в соціальні соцмережі, можна помітити, що люди впевнені, що розпізнати характер кішки можна, лише поглянувши на забарвлення її шерсті: нібито руді коти дурні, тоді як черепахові кішки мають вольовий характер, а чорні — надзвичайно розумні, пише Inverse.

Ідея про те, що особистість пов'язана з кольором її шерсті, зовсім не нова. Ще у 2012 році дослідження людського сприйняття кішок показало, що люди загалом вважають рудих кішок більш доброзичливими, а черепахових — відчуженими та нетерпимими. Однак проблема, як вважають вчені, полягає в тому, що всі ці висновки засновані лише на переконаннях людини. Але що ж насправді з цього приводу думає наука?

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За словами експертів Сьюзен Гейзел і Джулії Хеннінг з Університету Аделаїди, попередні дослідження показали, що кішки, як і люди, мають різні типи особистості. Наприклад, одна з робіт учених припускає, що існує "п'ять котячих" рис характеру, а саме:

невротизм;

екстраверсія;

домінантність;

імпульсивність;

поступливість.

Вчені вважають, що до "невротизм" кішок пов'язаний з тривожністю, невпевненістю, острахом людей і напругою. Водночас вихованці з низьким рівнем невротизму вирізняються більшою стабільністю, довірливістю, спокоєм і впевненістю в собі. Водночас імпульсивні кішки вирізняються нестійкістю, нерозважливістю та відволіканням, а улюбленці з низьким рівнем імпульсивності, як правило, вважалися передбачуваними та стриманими.

Однак проблема полягає в тому, що на результати досліджень впливають людські погляди, прогнози та переконання. Пізніше вчені навіть провели додаткове дослідження, яке показало, що на відмінності в особистості через колір шерсті впливає упередженість власника.

Що каже наука

За словами експерта, насправді характер кішки залежить зовсім не від кольору її шерсті, а від породи. Наприклад, попереднє дослідження показало, що британські короткошерсті кішки найрідше прагнуть контакту з людиною, а девон-рекси — найчастіше.

Водночас інша робота вчених також виявила відмінності всередині порід, припускаючи, що порода кішки не може повністю пояснити її характер. На жаль, обидва цих дослідження також не виключають людську упередженість, яка, ймовірно, вплинула на результати.

Що впливає на характер кішки?

Експерти зазначають, що генетика — не єдине, що впливає на особистість кота. Важливу роль також відіграє навколишнє середовище і те, як і в якому середовищі росла тварина. Наприклад, якщо кошенята не спілкувалися з людьми у віці до 9 тижнів, вони з більшою ймовірністю будуть тривожними, а також уникатимуть людей та інших тварин.

Дослідники також вважають, що незалежно від того, як у вас з'явилася кішка, її характер, ймовірно, залежатиме від часу, проведеного з матір'ю. Але насправді люди схильні приписувати певні значення певним поведінковим рисам. Наприклад, якщо кішка налякана, може здатися, що їй бракує інтелекту, тому що тварина з меншою ймовірністю буде взаємодіяти з навколишнім середовищем так, як люди вважають "розумно". З іншого боку, впевнені в собі кішки, які почуваються комфортно у своєму середовищі, можуть здатися "тупими", оскільки вони поводяться безтурботно, що людському оку здається "дурним".

Отже, експерти вкотре нагадують, що не варто судити вихованців за кольором їхньої шерсті. Хоча кумедні відеоролики в соціальних мережах, що пов'язують особистість із кольором шерсті кішки, можуть бути нешкідливими, але упередження, які вони створюють, можуть мати більш згубні наслідки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, навіщо кішки дивляться в одну точку і лякають людей.