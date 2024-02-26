Что не так с рыжими котами: ученые рассказали, как цвет шерсти влияет на поведение питомца

Среди людей бытует мнение, что характер домашнего питомца легко распознать, лишь взглянув на цвет его шерсти — так ли это, рассказали ученые.

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Люди и кошки живут бок о бок уже тысячи лет. За это время мы многое узнали о своих питомцах, но этого все равно недостаточно. Если заглянуть в социальные соцсети, можно заметить, что люди уверены, что распознать характер кошки можно лишь взглянув на окрас ее шерсти: якобы рыжие коты глупые, тогда как черепаховые кошки обладают волевым характером, а черные — чрезвычайно умны, пишет Inverse.

Идея о том, что личность связана с цветом ее шерсти, вовсе не нова. Еще в 2012 году исследование человеческого восприятия кошек показало, что люди в целом считают рыжих кошек более дружелюбными, а черепаховых — отчужденными и нетерпимыми. Однако проблема, как полагают ученые, заключается в том, что все эти выводы основаны лишь на убеждениях человека. Но что же на самом деле по этому поводу думает наука?

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По словам экспертов Сьюзен Хейзел и Джулией Хеннинг из Университета Аделаиды, предыдущие исследования показали, что кошки, как и люди, имеют разные типы личности. Например, одна из работ ученых предполагает, что существует "пять кошачьих" черт характера, а именно:

невротизм;

экстраверсия;

доминантность;

импульсивность;

покладистость.

Ученые считают, что к "невротизм" кошек связан с тревожностью, неуверенностью, боязнью людей и напряжением. В то же время питомцы с низким уровнем невротизма отличаются большей стабильностью, доверчивостью, спокойствием и уверенностью в себе. В то же время импульсивные кошки отличаются неустойчивостью, безрассудством и отвлекаемостью, а питомцы с низким уровнем импульсивности, как правило, считались предсказуемыми и сдержанными.

Однако проблема заключается в том, что на результаты исследований влияют человеческие точки зрения, прогнозы и убеждения. Позже ученые даже провели дополнительное исследование, показавшее, что на различия в личности из-за цвета шерсти влияет предвзятость владельца.

Что говорит наука

По словам эксперта, в действительности характер кошки зависит вовсе не от цвета ее шерсти, а от породы. Например, предыдущее исследование показало, что британские короткошерстные кошки реже всего стремятся к контакту с человеком, а девон-рексы — чаще всего.

В то же время другая работа ученых также обнаружила различия внутри пород, предполагая, что порода кошки не может полностью объяснить ее характер. Увы, оба этих исследования также не исключают человеческую предвзятость, которая, вероятно, повлияла на результаты.

Что влияет на характер кошки?

Эксперты отмечают, что генетика — не единственное, что влияет на личность кота. Важную роль также играет окружающая среда и то, как и в какой среде росло животное. Например, если котята не общались с людьми в возрасте до 9 недель, они с большей вероятностью будут тревожными, а также будут избегать людей и других животных.

Исследователи также считают, что независимо от того, как у вас появилась кошка, ее характер, вероятно, будет зависеть от времени, проведенного с матерью. Но в действительности люди склонны приписывать определенные значения определенным поведенческим чертам. Например, если кошка напугана, может показаться, что ей не хватает интеллекта, так как животное с меньшей вероятностью будет взаимодействовать с окружающей средой так, как люди считают "умным". С другой стороны, уверенные в себе кошки, чувствующие себя комфортно в своей среде, могут показаться "тупыми", поскольку они ведут себя беззаботно, что человеческому глазу кажется "глупым".

Таким образом эксперты в очередной раз напоминают, что не стоит судить питомцев по цвету их шерсти. Хотя забавные видеоролики в социальных сетях, связывающие личность с цветом шерсти кошки, могут быть безвредными, но создаваемые ими предубеждения могут иметь более пагубные последствия.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, зачем кошки смотрят в одну точку и пугают людей.