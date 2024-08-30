Чому руді коти руді? 8 фактів, яких ви не знали

Руді коти вирізняються доброзичливістю, балакучістю і навіть можуть похвалитися приналежністю до сильних світу цього.

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Руді коти не залишають байдужими любителів тварин своїм життєрадісним забарвленням. Фокус зібрав цікаві факти про котів цього кольору, з якими пропонує ознайомитися читачам, особливо тим, хто ще не може визначитися, яке кошеня завести.

Рудий кіт — це не порода

Руді коти не є самостійною породою. У категорію рудих потрапляють коти в спектрі від блідо-жовтого до помаранчевого і темно-рудого (червоного). Їх частіше називають помаранчевими, рудими, мармеладними, жовтими, масляними, карамельними або ірисками.

Багато домашніх порід, включно з мейн-куном, перською, американською короткошерстою, абіссінською, бенгальською, єгипетською мау та багатьма іншими, можуть мати помаранчеве, руде або жовте забарвлення. Оскільки генетично ген рудої шерсті є домінуючим, він проявився у всіх породистих і змішаних кішок. Руді кішки можуть бути повністю рудими, частково рудими або мати помаранчеві відмітини. Такий колір притаманний і бездомним дворовим тваринам.

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Чому руді коти руді?

Причина, через яку кішка руда, криється в генах і хромосомах, які вона успадкувала. Ген червоного кольору O кодує вироблення червоного пігменту феомеланіну. Він є домінантним, тому маскує всі інші кольори (наприклад, чорний і його варіації).

Основний ген червоного кольору знаходиться на X-хромосомі, і тому він зчеплений зі статтю. У кота-самця зазвичай є тільки одна X-хромосома, оскільки вона пов'язана з Y-хромосомою, і самці — XY. У самки-кішки дві X-хромосоми, і вони — XX.

Ген червоного може бути варіантом O, що виробляє червоний пігмент, або варіантом o, який цього не робить. Якщо самець успадкує варіант O від своєї матері, він буде рудим. Якщо він успадкує o, він замість цього може проявити чорний пігмент, закодований в інших генах. Він ніколи не буде одночасно рудим і чорним (що зробило б його каліко або черепаховим), за винятком незвичайних випадків успадкування кількох X-хромосом або злиття з близнюком до народження.

Причина рудого кольору криється в хромосомах

Самки, у яких є O на кожній зі своїх X-хромосом (OO), будуть рудими. Якщо вони Oo, вони будуть каліко або черепаховими і матимуть як червоні, так і чорні відмітини. Якщо вони oo, вони будуть чорними. Оскільки існують ці різні можливі комбінації, у самок менше шансів бути тільки рудими, ніж у самців.

Рудий кіт може народитися тільки від матері рудого, каліко або черепахового забарвлення. Руда кішка — тільки від схрещування рудого кота і рудої, каліко або черепахової кішки.

Усі руді коти — смугасті?

Практично всі руді коти та кішки — таббі. Так називають тварин, які мають плями, смуги та інші подібні візерунки на шерсті. Таббі — це не порода кішок, а тільки тип шерсті.

Насправді існує п'ять різних варіантів відмітин таббі, які можуть з'являтися у рудих кішок. До них належать:

класичний, або плямистий, із закрученими відмітинами, які нагадують бичаче око з обох боків;

або плямистий, із закрученими відмітинами, які нагадують бичаче око з обох боків; макрель з його знайомими тигровими смугами;

з його знайомими тигровими смугами; плямистий , який має різні розміри та форми плям або точок;

, який має різні розміри та форми плям або точок; тікований , за якого відмітини можуть з'являтися тільки на морді, ногах, хвості та шиї;

, за якого відмітини можуть з'являтися тільки на морді, ногах, хвості та шиї; помаранчевий таббі — це всього лише один колір у шерсті з білими грудьми, лапами і кінчиками хвоста, наприклад, у черепахових кішок.

Крім того, таббі будь-якого забарвлення, включно з рудими, також мають відмітину на лобі, яка має вигляд великої літери "М".

Більшість рудих кицьок — самці

Те, що у світі кішок домінує ген, який відповідає за колір шерсті, означає, що рудих кішок набагато більше, ніж рудих людей. Але також через генетику рудих котів набагато більше, ніж самок. Це тому, що самцеві коту потрібно успадкувати тільки один домінантний ген рудої шерсті, перенесений на Х-хромосому від його матері, щоб стати рудим, тоді як самці потрібно успадкувати цей самий ген від обох батьків для такого ж забарвлення. Оскільки самки успадковують дві Х-хромосоми, вони можуть успадковувати більше одного домінуючого гена забарвлення, що формує забарвлення шерсті, відомі як каліко і черепаховий, які майже завжди притаманні самкам.

У результаті всього цього генетичного міксу самці становлять 80% у рудому колірному спектрі, а самки — 20%, включно з дво- і триколірною шерстю.

Серед рудих — 80% котів і 20% кішок

У рудих котів є веснянки

У чотирилапих рижиків можуть бути веснянки, як і в людей. Щоправда, у тварин це зазвичай спричинено лентиго, генетичним захворюванням, яке змушує певні клітини виробляти більше меланіну, отже, створюючи лентиго або веснянки. Оскільки лентиго пов'язане з геном, який робить шерсть рудою, ластовиння найчастіше трапляються у рудих кішок, а також у кішок забарвлення каліко, черепахового та кольору червоний пойнт з помаранчевим забарвленням. Веснянки, як правило, можна побачити на верхній губі, яснах і носиках.

Найчастіше страждають кішки середнього і старшого віку, але лентиго може з'явитися у кішок віком від року.

Веснянки у котів можуть бути на носі, яснах, верхній губі Фото: Getty

У рудих кішок більш виражений інстинкт здобичі

Згідно з дослідженням 2016 року, спрямованим на те, щоб визначити, чи пов'язані певні фізичні характеристики чистокровних кішок з певною поведінкою, руді кішки виявляють підвищений інтерес до здобичі. Це означає, що ваш крихітний помаранчевий тигр може насправді відчувати потребу в переслідуванні і полюванні більше, ніж ваш чисто білий перс.

Руді коти люблять увагу

Руді коти настільки люблять бути на виду, що навіть дісталися до Голлівуду. Наприклад, фільм 2017 року "Вуличний кіт на ім'я Боб" був заснований на книзі та реальній історії рудого кота Боба, який допоміг наркоману Джеймсу Боуену вижити на вулицях Лондона і знайти краще життя.

Усі шанувальники "Сніданку у Тіффані" знають і лають Голлі Голайтлі за те, що вона не дала своєму рудому коту гарне ім'я і називала його просто Кіт, але виконавець цієї ролі, кіт на прізвисько ">Оранджі став зіркою, яка виграла дві премії PATSY.

Двоколірний рудий Оріон допоміг "Людям у чорному" зупинити інопланетне вторгнення, тоді як Джонс був єдиним вцілілим з Ріплі в оригінальному фільмі "Чужий".

Кіт Оріон у фільмі "Люди в чорному"

Майло подорожував країною зі своїм другом-мопсом у "Майло і Отіс", і будь-хто, хто має дітей, добре знає хвацькі репліки Кота в чоботях із фільмів про Шрека. У найкращої подруги Гаррі Поттера Герміони навіть є рудий перс на ім'я Живоглот.

Ну і додайте сюди рудого товстого і нахабного Гарфілда.

Коти з кінофільмів

Руді коти дуже балакучі

Господарі рудих котів підтвердять, що їхні вихованці дуже люблять з ними "поговорити". Спектр їхніх звуків дуже широкий — від "щебетання" і муркотіння, що нагадує трелі, до запеклого крику, коли голодні або прийшла весна з усіма супутніми спокусами.

Президент Авраам Лінкольн одного разу зауважив, що його кішка Діксі "розумніша за всіх радників". Пізніше президент США Білл Клінтон часто носив свого кота Сокса на плечі в Овальному кабінеті. А під час Другої світової війни поруч із прем'єр-міністром Вінстоном Черчиллем під час стратегічних обговорень сидів його улюблений рудий смугастий кіт на прізвисько Джок.

Руді коти в політиці

У 1998 році рудого смугастого кота на ім'я Стаббс обрали мером міста Талкітна на Алясці. Історія його входження в політику почалася роком раніше. У 1997 році жителі Талкітни розчарувалися в кандидатах-людях, які боролися за посаду мера. Як форму безтурботного протесту і для того, щоб привнести трохи веселощів у політичні розгляди, вони вирішили висунути вписаного кандидата — не звичайного претендента, а харизматичного і доброзичливого кошеня на ім'я Стаббс. Цей химерний вибір спочатку був запропонований власником місцевої крамниці, який з гумором просував руде смугасте кошеня як ідеального кандидата на посаду мера. Мер Стаббс протягом 19 років вів прийом у магазині Nagley's General Store, зустрічаючи відвідувачів і вислуховуючи новини, які приносили з собою покупці. Він наглядав за молодими людьми біля прилавка з солодощами, а наприкінці кожного дня його пригощали водою з додаванням котячої м'яти, яку йому подавали в келиху для вина.

Час мера Стаббса приніс Талкітну не тільки химерність, а й значне економічне зростання. Його унікальне становище як котячого мера приваблювало допитливих і кумедних відвідувачів з усього світу, спраглих побачити кота, який потрапив у заголовки газет. Цей приплив туристів призвів до зростання бізнесу для місцевих магазинів, ресторанів і місць розміщення, оскільки люди приїжджали не тільки для того, щоб побачити Стаббса, а й щоб насолодитися чарівністю самого міста...

Високоповажний мер Стаббс обіймав свою посаду до своєї смерті 2017 року в похилому віці 20 років.

Кіт Стаббс став справжньою зіркою маленького містечка на Алясці

Руді кішки — найдоброзичливіші

Руді кішки відомі спокійним, м'яким і дуже лагідним муркотінням, і дехто навіть може описати їх як "котів-липучок", оскільки вони неймовірно тактильні й вимагають від господарів, щоб їх гладили і розчісували.

Дослідження 2012 року виявило зв'язок між дружелюбністю і рудими кішками, але пізніше це було розвінчано, коли в 2016 році інше дослідження, опубліковане в журналі Journal of Applied Animal Welfare Science, визначило, що колір не впливає на особистість і поведінку.

Однак у науковому співтоваристві кішок широко поширена думка, що коти-самці, як правило, більш приємні та доброзичливі, ніж кішки-самки. І оскільки 80% рудих кішок — самці, можливо, саме тому більше власників рудиків відчувають на собі їхню любов.

Руді коти дуже люблять обійми і ласку Фото: Freepik

Якщо у вас є рудий кіт, то дуже скоро у вас з'явиться привід привітати свого улюбленця баночкою смачного корму, адже 1 вересня в усьому світі відзначається День рудих кішок!

Раніше Фокус писав про те, чи справді всі білі кішки глухі.