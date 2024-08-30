Почему рыжие коты рыжие? 8 фактов, которые вы не знали

Рыжие коты отличаются дружелюбностью, разговорчивостью и даже могут похвастаться принадлежностью к сильным мира сего.

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Рыжие коты не оставляют равнодушными любителей животных своим жизнерадостным окрасом. Фокус собрал интересные факты о котах этого окраса, с которыми предлагает ознакомиться читателям, особенно тем, кто еще не может определиться, какого котенка завести.

Рыжий кот — это не порода

Рыжие коты не являются самостоятельной породой. В категорию рыжих попадают коты в спектре от бледно-желтого до оранжевого и темно-рыжего (красного). Их чаще называют оранжевыми, рыжими, мармеладными, желтыми, масляными, карамельными или ирисками.

Многие домашние породы, включая мейн-куна, персидскую, американскую короткошерстную, абиссинскую, бенгальскую, египетскую мау и многие другие, могут иметь оранжевый, рыжий или желтый окрас. Поскольку генетически ген рыжей шерсти является доминирующим, он проявился у всех породистых и смешанных кошек. Рыжие кошки могут быть полностью рыжими, частично рыжими или иметь отметины оранжевого пламени. Такой цвет присущ и бездомным дворовым животным.

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Почему рыжие коты рыжие?

Причина, по которой кошка рыжая, кроется в генах и хромосомах, которые она унаследовала. Ген красного цвета O кодирует выработку красного пигмента феомеланина. Он является доминантным, поэтому маскирует все другие цвета (например, черный и его вариации).

Основной ген красного цвета находится на X-хромосоме, и поэтому он сцеплен с полом. У кота-самца обычно есть только одна X-хромосома, так как она сопряжена с Y-хромосомой, и самцы — XY. У самки-кошки две X-хромосомы, и они — XX.

Ген красного может быть вариантом O, производящим красный пигмент, или вариантом o, который этого не делает. Если самец унаследует вариант O от своей матери, он будет рыжим. Если он унаследует o, он вместо этого может проявить черный пигмент, закодированный в других генах. Он никогда не будет одновременно рыжим и черным (что сделало бы его калико или черепаховым), за исключением необычных случаев наследования нескольких X-хромосом или слияния с близнецом до рождения.

Причина рыжего цвета кроется в хромосомах

Самки, у которых есть O на каждой из своих X-хромосом (OO), будут рыжими. Если они Oo, они будут калико или черепаховыми и будут иметь как красные, так и черные отметины. Если они oo, они будут черными. Поскольку существуют эти различные возможные комбинации, у самок меньше шансов быть только рыжими, чем у самцов.

Рыжий кот может родиться только от матери рыжего, калико или черепахового окраса. Рыжая кошка – только от скрещивания рыжего кота и рыжей, калико или черепаховой кошки.

Все рыжие коты – полосатые?

Практически все рыжие коты и кошки — табби. Так называют животных, которые имеют пятна, полосы и другими подобные узоры на шерсти. Табби — это не порода кошек, а только тип шерсти.

На самом деле существует пять различных вариантов отметин табби, которые могут появляться у рыжих кошек. К ним относятся:

классический, или пятнистый, с закрученными отметинами, которые напоминают бычий глаз с обеих сторон;

или пятнистый, с закрученными отметинами, которые напоминают бычий глаз с обеих сторон; макрель с его знакомыми тигриными полосами;

с его знакомыми тигриными полосами; пятнистый , который имеет различные размеры и формы пятен или точек;

, который имеет различные размеры и формы пятен или точек; тикированный , при котором отметины могут появляться только на морде, ногах, хвосте и шее;

, при котором отметины могут появляться только на морде, ногах, хвосте и шее; оранжевый табби — это всего лишь один цвет в шерсти с белыми грудью, лапами и кончиками хвоста, например, у черепаховых кошек.

Кроме того, табби любого окраса, включая рыжих, также имеют отметину на лбу, которая выглядит как большая буква "М".

Большинство рыжих кошек — самцы

То, что в мире кошек доминирует ген, отвечающий за цвет шерсти, означает, что рыжих кошек гораздо больше, чем рыжих людей. Но также из-за генетики рыжих котов гораздо больше, чем самок. Это потому, что самцу коту нужно унаследовать только один доминантный ген рыжей шерсти, переносимый на Х-хромосому от его матери, чтобы стать рыжим, в то время как самке нужно унаследовать этот же ген от обоих родителей для такого же окраса. Поскольку самки наследуют две Х-хромосомы, они могут унаследовать более одного доминирующего гена окраса, который формирует окрасы шерсти, известные как калико и черепаховый, которые почти всегда присущи самкам.

В результате всего этого генетического смешения самцы составляют 80% в рыжем цветовом спектре, а самки — 20%, включая двух- и трехцветную шерсть.

Среди рыжих – 80% котов и 20% кошек

У рыжих котов есть веснушки

У четырехлапых рыжиков могут быть веснушки, как и у людей. Правда, у животных это обычно вызвано лентиго, генетическим заболеванием, которое заставляет определенные клетки вырабатывать больше меланина, следовательно, создавая лентиго или веснушки. Поскольку лентиго связано с геном, который делает шерсть рыжей, веснушки чаще всего встречаются у рыжих кошек, а также у кошек окраса калико, черепахового и цвета красный пойнт с оранжевым окрасом. Веснушки, как правило, можно увидеть на верхней губе, деснах и носиках.

Чаще всего страдают кошки среднего и старшего возраста, но лентиго может появиться у кошек в возрасте от года.

Веснушки у котов могут быть на носу, деснах, верхней губе Фото: Getty

У рыжих кошек более выражен инстинкт добычи

Согласно исследованию 2016 года, направленному на то, чтобы определить, связаны ли определенные физические характеристики чистокровных кошек с определенным поведением, рыжие кошки проявляют повышенный интерес к добыче. Это означает, что ваш крошечный оранжевый тигр может на самом деле испытывать потребность в преследовании и охоте больше, чем ваш чисто белый перс.

Рыжие коты любят внимание

Рыжие коты настолько любят быть на виду, что даже добрались до Голливуда. Например, фильм 2017 года "Уличный кот по имени Боб" был основан на книге и реальной истории рыжего кота Боба, который помог наркоману Джеймсу Боуэну выжить на улицах Лондона и обрести лучшую жизнь.

Все поклонники "Завтрака у Тиффани" знают и ругают Холли Голайтли за то, что она не дала своему рыжему коту красивое имя и называла его просто Кот, но исполитель этой роли, кот по кличке Оранджи стал звездой, которая выиграла две премии PATSY.

Двухцветный рыжий Орион помог "Людям в черном" остановить инопланетное вторжение, в то время как Джонс был единственным выжившим с Рипли в оригинальном фильме "Чужой".

Кот Орион в фильме "Люди в черном"

Майло путешествовал по стране со своим другом-мопсом в "Майло и Отисе", и любой, у кого есть дети, хорошо знает лихие реплики Кота в сапогах из фильмов о Шреке. У лучшей подруги Гарри Поттера Гермионы даже есть рыжий перс по имени Живоглот.

Ну и добавьте сюда рыжего толстого и наглого Гарфилда.

Коты из кинофильмов

Рыжие коты очень разговорчивы

Хозяева рыжих котов подтвердят, что их питомцы очень любят с ними "поговорить". Спектр их звуков очень широк — от "щебетания" и мурлыканья, напоминающего трели, до матерого ора, когда голодны или пришла весна со всеми сопутствующими соблазнами.

Президент Авраам Линкольн однажды заметил, что его кошка Дикси "умнее всех советников". Позже президент США Билл Клинтон часто носил своего кота Сокса на плече в Овальном кабинете. А во время Второй мировой войны рядом с премьер-министром Уинстоном Черчиллем во время стратегических обсуждений сидел его любимый рыжий полосатый кот по кличке Джок.

Рыжие коты в политике

В 1998 году рыжий полосатый кот по имени Стаббс был избран мэром города Талкитна на Аляске. История его вхождения в политику началась годом ранее. В 1997 году жители Талкитны разочаровались в кандидатах-людях, боровшихся за пост мэра. В качестве формы беззаботного протеста и для того, чтобы привнести немного веселья в политические разбирательства, они решили выдвинуть вписанного кандидата — не обычного претендента, а харизматичного и дружелюбного котенка по имени Стаббс. Этот причудливый выбор изначально был предложен владельцем местного магазина, который с юмором продвигал рыжего полосатого котенка как идеального кандидата на пост мэра. Мэр Стаббс в течение 19 лет вел прием в магазине Nagley’s General Store, встречая посетителей и выслушивая новости, которые приносили с собой покупатели. Он присматривал за молодыми людьми у прилавка со сладостями, а в конце каждого дня его угощали водой с добавлением кошачьей мяты, которую ему подавали в бокале для вина.

Время мэра Стаббса принесло Талкитне не только причудливость, но и значительный экономический рост. Его уникальное положение как кошачьего мэра привлекало любопытных и забавных посетителей со всего мира, жаждущих увидеть кота, который попал в заголовки газет. Этот приток туристов привел к росту бизнеса для местных магазинов, ресторанов и мест размещения, поскольку люди приезжали не только для того, чтобы увидеть Стаббса, но и чтобы насладиться очарованием самого города

Достопочтенный мэр Стаббс занимал свой пост до своей смерти в 2017 году в преклонном возрасте 20 лет.

Кот Стаббс стал настоящей звездой маленького городка на Аляске

Рыжие кошки — самые дружелюбные

Рыжие кошки известны спокойным, мягким и очень ласковым мурлыканьем, и некоторые даже могут описать их как "котов-липучек", поскольку они невероятно тактильны и требуют от хозяев, чтобы их гладили и расчесывали.

Исследование 2012 года обнаружило связь между дружелюбием и рыжими кошками, но позже это было развенчано, когда в 2016 году другое исследование, опубликованное в журнале Journal of Applied Animal Welfare Science, определило, что цвет не влияет на личность и поведение.

Однако в научном сообществе кошек широко распространено мнение, что коты-самцы, как правило, более приятны и дружелюбны, чем кошки-самки. И поскольку 80% рыжих кошек — самцы, возможно, именно поэтому больше владельцев рыжиков чувствуют на себе их любовь.

Рыжие коты очень любят объятия и ласку Фото: Freepik

Если у вас есть рыжий кот, то очень скоро у вас появиться повод поздравить своего любимца баночкой вкусного корма, ведь 1 сентября во всем мире отмечается День рыжих кошек!

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