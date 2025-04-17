Ученые раскрыли главный секрет рыжих кошек: почему полностью "огненными" обычно бывают самцы

После 20 лет поисков генетики наконец-то идентифицировали ген, отвечающий за невероятную рыжую окраску у домашних кошек. Две независимые группы исследователей обнаружили, что огненная шерсть наших питомцев является результатом отсутствия сегмента ДНК в некодирующей белок части генома кошки.

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Об этом пишет Science Alert.

Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок, однако наши питомцы все еще хранят множество тайн, которые не удается раскрыть ученым. Теперь, после 60 лет поисков, ученые наконец-то раскрыли основной секрет рыжих котов.

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Две независимые группы исследователей обнаружили, что любой рыжий оттенок шерсти кошек, вероятно, является результатом отсутствия сегмента ДНК в некодирующей белок части генома кошки. По словам генетика Стэнфордского университета Грега Барша, десятилетиями этот вопрос оставался "генетической головоломкой", но теперь этому пришел конец.

Барш с коллегами обнаружили клетки кожи кошек, из которых вырастает рыжая шерсть, экспрессирующие в 13 раз больше РНК из гена под названием Arhgap36, по сравнению с клетками кожи кошек без рыжей шерсти.

Авторы исследования надеялись увидеть, что часть сверхпродуктивного гена Arhgap36 мутировала, однако результаты указывают на то, что все совсем иначе. Ученые обнаружили, что предыдущая последовательность содержала делецию, предположительно, влияющую на остальную часть экспрессии гена. Делеция в 5 килобаз присутствовала у каждой рыжей кошки, которую исследовали исследователи из базы данных из 188 кошек, включающей 145 рыжих, 6 ситцевых/черепаховых и 37 нерыжих кошек.

Впрочем, было и нечто, что вовсе не удивило ученых. Как и предполагалось ранее, мутировавший ген находится на X-хромосоме кошки, что объясняет, почему рыжий цвет так по-разному проявляется у разных полов. Известно, что большинство рыжих кошек — самцы, в то время как большинство кошек с некоторым количеством рыжей шерсти — самки. По словам Барша, все эти данные в совокупности дают ученым веские генетические и геномные доказательства того, что делеция в 5 килобаз вызывает сцепленный с полом рыжий окрас.

Люди и кошки живут бок о бок вот уже 10 000 лет и с тех пор людей интересует один вопрос: почему черная и рыжая кошки могут быть родителями неожиданного множества окрасов котят. Наблюдения показывают, что котята-самцы от такой пары в основном будут либо рыжими, либо черными. В то время как котята-самки, как правило, будут иметь пятнистую шерсть черного, рыжего и белого цвета.

Теперь обе группы ученых подтвердили, что мутация, ответственная за рыжий мех, находится на Х-хромосоме, поэтому между полами могут проявляться такие явные различия в цветном узоре. В отличие от самцов, которые в конечном итоге получают только одну копию этой мутации на своей единственной Х-хромосоме, самки в конечном итоге получают две копии, по одной на каждой Х-хромосоме, которую они получают от каждого родителя.

Млекопитающие случайным образом инактивируют одну из двух Х-хромосом в каждой из своих клеток, чтобы избежать экспрессии избытка продуктов хромосомы. Это оставляет самок рыжих котят с активной оранжевой мутацией в некоторых развивающихся тканях клеток кожи, прямо рядом с соседними клетками, в которых Х-хромосома с мутировавшим геном деактивирована. В редких случаях, когда обе Х-хромосомы несут мутацию, самки могут быть полностью рыжими.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как цвет шерсти влияет на поведение питомца.